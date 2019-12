Markus Söder plant für 2020 Raumfahrt-Gipfel in Bayern

Unter dem Schlagwort “Bavaria One” hatte Markus Söder 2018 ein auf zehn Jahre angelegtes Luft- und Raumfahrtprogramm angekündigt, was auch für Spott gesorgt hatte. Nun geht Bayerns Ministerpräsident diesbezüglich einen Schritt weiter. Er plant im kommenden Jahr einen Raumfahrt-Gipfel in dem Bundesland.

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sein umstrittenes Weltraumprogramm im kommenden Jahr mit einem breit angelegten Raumfahrt-Gipfel vorantreiben. „Im neuen Jahr werden wir einen Raumfahrt Summit in Bayern veranstalten und namhafte Experten einladen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa in München.

„Wir bringen nicht nur Wirtschaft, Wissenschaft und junge Talente zusammen, sondern machen das Thema Raumfahrt auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.“ Details zur Konferenz seien in Planung.

Unter dem Schlagwort „Bavaria One“ hatte Söder 2018 ein auf zehn Jahre angelegtes Luft- und Raumfahrtprogramm angekündigt, das kontrovers diskutiert wurde. Er will den Freistaat zum wichtigsten Standort der Branche in Deutschland machen.

Damals hatte Söder Investitionen von mehr als 700 Millionen Euro über mehrere Jahre angekündigt. Im Etat für 2019 und 2020 sind dafür gut 30 Millionen Euro vorgesehen, was Spott von der Opposition auslöste.

RND/dpa