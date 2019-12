Weber und Nahles: Gute Verlierer sind in der Politik selten

Manfred Weber ist am Ende des Jahres nicht wie erhofft Präsident der EU-Kommission, Andrea Nahles nicht mehr Vorsitzende der SPD. Beide haben souverän auf ihre Niederlagen reagiert. Das lässt sich von anderen Politikern nicht sagen.

Berlin. Vor ein paar Tagen konnte man auf der Titelseite einer großen deutschen Tageszeitung ein Foto von Manfred Weber und Ursula von der Leyen sehen. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament gratulierte der Präsidentin der EU-Kommission zu ihrer neuen Aufgabe. Und er tat dies offenbar keineswegs leidend. Vielmehr strahlten sowohl der CSU-Politiker als auch die CDU-Politikerin auf ihre je eigene Art und Weise.

Selbstverständlich ist das nicht. Denn Weber sollte und wollte ja das werden, was von der Leyen wurde: eine Art europäische Präsidentin. Außerdem gibt es in der Politik viele eher schlechte Verlierer, vor allem unter Männern, während es kaum gute Verlierer gibt.

Zu den guten Verlierern zählt neben Weber, von dem nach seinem Scheitern kein schlechtes Wort über die Gewinnerin überliefert ist, mindestens ebenso sehr Andrea Nahles. Sie legte nach ihrer schleichenden Demontage Partei- und Fraktionsvorsitz der SPD nieder, gab noch dazu ihr Bundestagsmandat ab – und sagte anschließend: nichts. Was für eine Leistung!

Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) wäre hier zu nennen. Zwar hat er nach 2012 erkennbar mit Angela Merkel gehadert, nachdem diese ihn vor die Tür gesetzt hatte. Ohnehin hält Röttgen vom überwiegend taktischen Politikverständnis der Kanzlerin nicht viel.

Mit Attacken hat sich der 54-Jährige aber trotz seines Ehrgeizes überwiegend zurückgehalten. Und unlängst sagte er der „Süddeutschen Zeitung“: „Die Umstände meines Ausscheidens waren unschön.“ Aber es sei nicht seine Natur, „dass ich mich immer gräme“, er „rechne nicht jeden Tag, wer hat mir mal bei einer Gelegenheit etwas angetan“. Man könne „ja nicht immer in der Vergangenheit stehen bleiben“.

Weise Worte – so weise, dass sie beileibe nicht alle Spitzenpolitiker sagen würden.

Altkanzler Helmut Kohl intrigierte vielmehr jahrelang hinter den Kulissen gegen Merkel und den heutigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU), nachdem er im Zuge der Spendenaffäre aus eigenem Verschulden und vollkommen zu Recht den Ehrenvorsitz jener Partei verlor, die er nach Jahren an der Spitze in gewisser Weise als sein Eigentum betrachtete.

Ähnlich verhält es sich mit Sigmar Gabriel, dem relativ langjährigen SPD-Vorsitzenden. Mittlerweile sind die Interviews, in denen Gabriel mit seiner Partei „abrechnet“, kaum mehr zu zählen. Zugleich lässt die Wirkung der Interviews mit jedem weiteren nach. Alle wissen schon, was kommt und warum.

Aus Oskar Lafontaine wiederum, einem von Gabriels Vorgängern, scheint erst jetzt, 20 Jahre nach dem Rücktritt als SPD-Vorsitzender 1999, der Zorn auf die Sozialdemokraten zu entweichen. Nachdem er zuvor mit der Linken eine neue Partei nicht zuletzt deshalb mitgegründet hatte, um Rache an der SPD zu üben, hält er eine „Fusion“ beider Parteien heute für „wünschenswert“.

Nicht zu vergessen: Friedrich Merz. Nach seinem von Merkel betriebenen Sturz als Unionsfraktionschef im Jahr 2002 wechselte der Sauerländer in die Wirtschaft. Doch seit Merkels Abstieg begonnen hat, versucht er den Wiederaufstieg und lässt auch an Merkels Nachfolgerin als Parteivorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, manchmal kein gutes Haar. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach daraufhin von einer „Debatte, die im Moment von älteren Männern geführt wird“, die vielleicht nicht das im Leben erreicht hätten, was sie hätten erreichen wollen.

Bei Merz blutet erkennbar eine Wunde. Eine Wunde, die es so ebenfalls in der CSU gibt – etwa beim früheren Parteivorsitzenden Erwin Huber oder Ex-Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, die ihre Ablösung nicht verwinden konnten. Horst Seehofer hat sie ihnen geschlagen.

Schließlich hätten wir da noch die einstige Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer und den ehemaligen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Ludger Volmer, die ihrer alten Partei, den Grünen, zunächst öffentlich die Leviten lasen und sich kurz darauf Sahra Wagenknechts vermeintlicher Sammlungsbewegung „Aufstehen“ anschlossen. Die Botschaft war unmissverständlich: Wir sind auch noch da. Volmer gilt ohnehin als einer, der immer glaubte, es besser zu wissen als andere. Sein früherer Chef, Außenminister Joschka Fischer, hat das nicht nötig. Für ihn galt nach der Wahlschlappe 2005, was jetzt für Andreas Nahles gilt: Schluss, aus, vorbei!

Erlittene Niederlagen können in der Politik wie auch sonst im Leben eine Menge Energie freisetzen – wenn es schlecht läuft, für Destruktion, wenn es gut läuft, für neue produktive Taten. Dass es in der Politik so wenige gute und so viele eher schlechte Verlierer gibt, dürfte mit dem Umstand zu tun haben, dass man als Spitzenpolitiker ein großes Ego braucht, um nach oben zu kommen und oben zu überleben – und dieses große Ego später nicht weiß, wo es hin soll. Es verschafft sich dann auf zuweilen heikle Weise Gehör.

Von Markus Decker/RND