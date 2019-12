Syrische Opposition fordert Eingreifen der Weltgemeinschaft in Idlib

Im syrischen Idlib spitzt sich die Lage immer weiter zu. Die Militäroffensive der Regierungstruppen hat dort Zehntausende Menschen vertrieben. Ein Vertreter der syrischen Opposition im Exil hat nun vor einer humanitären Katastrophe gewarnt und ein internationales Eingreifen gefordert.

Istanbul. Ein führender syrischer Oppositioneller hat vor einer „humanitären Katastrophe“ in der Provinz Idlib und vor einer neuen Flüchtlingskrise für Europa gewarnt. Die militärische Offensive der Regierungstruppen dort habe Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben und aus der Gegend ein „Katastrophengebiet“ gemacht, sagte Nasr Hariri, Vorsitzender des Hohen Verhandlungskomitees, am Freitag in Istanbul. Die internationale Gemeinschaft müsse sofort handeln.

Idlib im Nordwesten Syriens an der Grenze zur Türkei ist die letzte große Hochburg syrischer Rebellen, vor allem radikaler Extremisten mit Verbindungen zur Al-Kaida. Es leben dort aber auch mehr als drei Millionen Zivilisten.

Das syrische Militär hatte nach wochenlangem Bombardement aus der Luft vergangene Woche eine Bodenoffensive im Süden und Osten von Idlib gestartet. In Scharen flohen Bewohner daraufhin vor allem Richtung türkischer Grenze. Nach Angaben des US-Nothilfebüros verließen zwischen dem 13. und dem 25. Dezember 235 000 Menschen ihre Häuser. Viele von ihnen kamen demnach aus der strategisch wichtigen Stadt Maaret al-Numan an der Schnellstraße zwischen Damaskus uns Aleppo, auf die die syrischen Truppen vorrücken.

RND/AP