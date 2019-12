Rettungsschiff “Alan Kurdi” in italienischem Hafen eingelaufen

Das Rettungsschiff “Alan Kurdi” hat die Genehmigung erhalten, einen italienischen Hafen anzusteuern. Bereits am Sonntagmorgen lief das Schiff im Hafen von Pozzallo auf Sizilien ein. Zuvor hatte die Hilfsorganisation “Sea-Eye” 32 Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet.

Frankfurt a.M.. Mit 32 aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen an Bord hat die „Alan Kurdi“ die Erlaubnis zum Anlegen in Sizilien bekommen. „Wir haben einen sicheren Hafen“, twitterte die Hilfsorganisation Sea-Eye am Samstagabend. Die Seenotretter hätten grünes Licht dafür bekommen, die Geretteten in Pozzallo an Land zu bringen. Bereits am Sonntagmorgen lief das Schiff in dem Hafen ein.

Das Team der „Alan Kurdi“ hatte die Flüchtlinge am Donnerstagabend an Bord genommen. Unter den Geretteten sind den Angaben nach zehn Kinder, das jüngste drei Monate alt. Die Flüchtlinge hätten angegeben, libysche Staatsbürger zu sein.

