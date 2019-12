Netanjahu verurteilt Messerattacke auf Juden in USA

Fünf Menschen wurden bei einer Messerattacke im Haus eines Rabbiners im US-Bundesstaat New York verletzt. Während einer Chanukka-Feier hatte ein Mann das Haus gestürmt und auf Gäste eingestochen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und jüdische Organisationen verurteilten die Tat als antisemitische Attacke.

Jerusalem. Nach der Messerattacke auf Juden im US-Bundesstaat New York hat Israel anderen Ländern Hilfe im Kampf gegen Antisemitismus angeboten. „Israel verurteilt die jüngsten antisemitischen Vorfälle und den grausamen Angriff während des Chanukka-Festes im Haus eines Rabbiners in Monsey in New York aufs Schärfste“, sagte Regierungschef Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros in Jerusalem. „Wir werden auf jede Art mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um dabei zu helfen, diesem Phänomen ein Ende zu setzen“, sagte er. „Wir bieten jedem Land unsere Hilfe an.“

Fünf Menschen verletzt

In der Ortschaft Monsey sei ein Mann am Samstagabend (Ortszeit) während des jüdischen Lichterfests Chanukka in das Haus eines Rabbis gestürmt und habe dort auf Festgäste eingestochen, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf Behördenvertreter. Dabei wurden den Angaben zufolge fünf Menschen verletzt. Anschließend habe der Täter mit einem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Gegen Mitternacht sei er aber gefasst worden.

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem äußerte sich am Sonntag „zutiefst besorgt über die Nachrichten und Bilder von dem Ort einer weiteren antisemitischen Attacke“. Die Einrichtung forderte die US-Behörden dazu auf, „rasch zu handeln und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für diesen jüngsten Akt des Hasses, Fanatismus und Antisemitismus verantwortlich sind“.

Forderung nach Sondereinheit gegen Antisemitismus

Das Wiesenthal-Zentrum forderte US-Präsident Donald Trump zur Einrichtung einer FBI-Sondereinheit im Kampf gegen Antisemitismus auf, „nach den endlosen Attacken auf Juden und ihre religiösen Einrichtungen“. „Genug ist genug! Juden sollten in Amerika nicht um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie in ihre Gotteshäuser gehen.“

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo verurteilte den Angriff. „Antisemitismus und Fanatismus jeglicher Art stehen im Gegensatz zu unseren Werten der Inklusion und Vielfalt und wir haben absolut null Toleranz für solche Taten des Hasses“, sagte er. In den vergangenen Wochen hatte es in der Region bereits mehrere Angriffe auf Juden gegeben. Der israelische Präsident Reuven Rivlin twitterte: „Schockiert und empört über den schrecklichen Angriff in #NY“. Antisemitismus

