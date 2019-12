Wegen Protesten: Hongkong sagt städtisches Feuerwerk ab

Die Proteste in Hongkong gehen auch an Silvester weiter. Die Regierungschefin Carrie Lam äußerte sich in ihrer Neujahrsansprache zu den Demonstrationen. Das städtische Silvester-Feuerwerk wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Hongkong/Peking. Wegen der anhaltenden Proteste feiert Hongkong dieses Silvester ohne Feuerwerk-Spektakel. Die Tourismusbehörde der chinesischen Sonderverwaltungsregion teilte am Dienstag mit, dass aus Sicherheitsgründen wegen erwarteter Protestaktionen auf das städtische Feuerwerk verzichtet werde. Die Absage sei in letzter Minute noch einmal bestätigt worden, hieß es, nachdem bereits Mitte Dezember über einen bevorstehenden Verzicht berichtet worden war.

Stattdessen wird eine spezielle Neujahrsversion der allabendlichen Lichtshow abgehalten. Es ist das erste Mal in der zehnjährigen Geschichte des Feuerwerks, dass das Spektakel vor der Skyline der Hafenstadt abgesagt wurde. Die Polizei hatte nach Presseberichten ihre Sorgen geäußert, bei anhaltenden Protesten am Silvesterabend nicht für Recht und Ordnung sorgen zu können.

Die seit einem halben Jahr anhaltenden Proteste gegen die Regierung, den Einfluss Pekings und für mehr Demokratie waren an Weihnachten wieder aufgeflammt. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Auch am Silvesterabend werden Protestaktionen erwartet. Am Neujahrstag ist eine große Demonstration geplant.

Regierungschefin Lam klagt über Proteste

Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat sich in ihrer Ansprache zum Jahreswechsel zu den seit Monaten anhaltenden Protesten geäußert. „Die Lage hat Traurigkeit, Angst, Enttäuschung und sogar Wut hervorgerufen“, sagte sie am Dienstag. Lam versprach, 2020 soziale und wirtschaftliche Probleme zu bekämpfen. Sie werde „demütig zuhören“, um zu einem Ende der Proteste beizutragen. 2019 habe es „nie zuvor gesehene Herausforderungen“ gegeben.

Während das Feuerwerk in der früheren britischen Kronkolonie bislang eine Touristenattraktion war, wird der Jahreswechsel in China ansonsten sehr ruhig begangen. Der Neujahrstag ist zwar auch ein Feiertag, doch feiern die meisten Chinesen nicht an Silvester. Nur in den Städten gehen eher jüngere Menschen gemeinsam aus. Auch gibt es Partys in großen Hotels.

Richtig gefeiert wird in China erst am 25. Januar, wenn nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender das neue Jahr eingeläutet wird – diesmal das Jahr der Ratte. Zwar herrscht in vielen Metropolen Chinas aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen ein Feuerwerksverbot, doch wird auf dem Lande heftig geknallt.

