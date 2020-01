Seehofer verurteilt Angriff auf Polizisten in Leipzig scharf

Horst Seehofer zeigt sich erschüttert über die Attacke auf Polizisten in Leipzig. “Den brutalen Angriff verurteile ich auf das Schärfste”, zitiert ihn das Bundesinnenministerium jetzt. Polizei- und Einsatzkräften würden “uneingeschränkten Respekt und Ansehen” verdienen, so Seehofer. Derweil ermitteln die Behörden in der linken Szene.

Leipzig/Berlin. Der Bundesinnenminister hat mit Erschütterung auf die Gewalt gegen Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig reagiert. „Den brutalen Angriff auf Polizeibeamte in Leipzig verurteile ich auf das Schärfste“, zitierte das Bundesinnenministerium Seehofer am Donnerstag auf Twitter. Die Tat zeige, dass menschenverachtende Gewalt auch von Linksextremisten ausgehe.

Einen starken Staat, der seine Bürger schützt, könne es nur mit starken Polizei- und Einsatzkräften geben, erklärte Seehofer. Diese verdienten „uneingeschränkten Respekt und Ansehen“, betonte der Innenminister: „Wir müssen geschlossen hinter unseren Polizeibeamten stehen, die sich jeden Tag aufs Neue für unsere Sicherheit einsetzen.“

Vorwurf gegen Polizei in sozialen Netzwerken

Nach Darstellung der Polizei hatten Gewalttäter während einer Silvesterfeier in dem linksgeprägten Stadtteil Connewitz kurz nach Mitternacht versucht, einen brennenden Einkaufswagen in eine Einheit der Bereitschaftspolizei zu schieben, und die Polizisten „massiv mit Pyrotechnik“ beschossen. Dabei sei ein 38-jähriger Beamter so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Drei weitere Beamte wurden demnach leicht verletzt. In sozialen Netzwerken wurde der Polizei vorgeworfen, die Gewalt provoziert zu haben.

Wie ein Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte, ermittelt das Landeskriminalamt wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen Unbekannt. Es werde zudem von politisch links motivierter Kriminalität ausgegangen. Leipzig sei deutschlandweit eine Hochburg linksextremistischer Straftäter, sagte Tom Bernhardt, Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen. Im linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz kommt es häufiger zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Zehn Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach der Silvesternacht festgenommen, darunter zwei Frauen. Wie Sprecher Ricardo Schulz sagte, werde den meisten von ihnen vorgeworfen, Polizisten tätlich angegriffen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe kein Zusammenhang zwischen Festgenommenen und dem „massiven Angriff“ auf den 38 Jahre alten Polizisten, so Schulz.

RND/epd