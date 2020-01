Tötung von Soleimani: Ein Enthauptungsschlag aus dem Golfclub

Die von Donald Trump angeordnete Tötung des wichtigsten iranischen Generals führt die USA an den Rand eines Krieges. Doch Amerika versammelt sich nicht hinter seinem Oberbefehlshaber. Während die Demokraten protestieren, ist der Präsident zunächst abgetaucht.

Washington. Normalerweise gibt es ein ehernes Gesetz in der amerikanischen Politik: Im Kriegsfall schart sich die ganze Nation um den Präsidenten. Deswegen hatte sich Donald Trump im November 2011 zu einer gewagten Prognose verstiegen: „Um wiedergewählt zu werden, wird Barack Obama einen Krieg mit dem Iran beginnen.“

Doch Trump irrte sich – in zweifacher Hinsicht. Sein Vorgänger vermied einen militärischen Konflikt mit dem Mullah-Regime. Als in den frühen Morgenstunden des 3. Januar 2020 in der Nähe der Luftfracht-Halle des Bagdader Flughafens tatsächlich drei US-Raketen einschlagen, mit General Ghassam Soleimani den wohl wichtigsten Militärführer des Iran töten und den schwelenden Dauerkonflikt zwischen Washington und Teheran militärisch dramatisch zuspitzen, ist die amerikanische Nation gespalten wie selten zuvor.

Der Präsident hat noch keinen Ton gesagt, als sich drei Stunden nach dem Luftschlag – in Washington ist es später Abend – der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden mit einer längeren Erklärung zu Wort meldet. Kein Amerikaner müsse um Soleimani trauern, betont der Ex-Vizepräsident: „Er unterstützte den Terror und säte Chaos“. Dann aber folgt ein großes Aber: „Trump hat gerade eine Dynamitstange in ein Pulverfass geworfen“, moniert Biden: „Er sagt, er wolle Attacken des Iran verhindern. Aber seine Aktion wird höchstwahrscheinlich den gegenteiligen Effekt haben.“

Die folgenreiche Entscheidung fällt im Feriendomizil

Das ist eine bemerkenswerte Distanzierung vom Oberbefehlshaber der USA. Auch sonst läuft wenig wie üblich. So hat Trump während der hochgeheimen Kommandoaktion nicht im Situation Room des Weißen Hauses gesessen, den man aus zahllosen Polit-Thrillern kennt. Der Milliardär befindet sich in den Weihnachtsferien in Florida. Am Nachmittag hat er noch eine Runde Golf gespielt. Und doch muss er von seiner Luxus-Villa Mar-a-Lago aus diesen wohl folgenschwersten Einsatz seiner Präsidentschaft befehligt haben. Angeblich liefen die Vorbereitungen seit einer Woche. Genaues weiß man nicht. Auch Trump bleibt am amerikanischen Abend ungewöhnlich ruhig. Kein Wort zu Reportern, kein Tweet, schon gar keine Pressekonferenz. Nur ein Bild der amerikanischen Flagge twittert er. Sonst nichts.

Die Erklärungen leisten zunächst andere: Außenminister Mike Pompeo macht nach einer kurzen Nacht am Freitag die Runde durch die Frühstücks-Shows der amerikanischen Kabelkanäle. Immer wieder betont er die Entschlossenheit seines Chefs Donald Trump. Die Tötung Soleimanis begründet er mit den angeblichen Vorbereitungen des Kommandeurs der Al-Kuds-Brigaden für „weitere Anschläge auf Amerikaner“. Nichtstun werde im Mittleren Osten als Schwäche ausgelegt, sagt Pompeo: „Die Iraner wissen, dass Trump handelt“. Gleichwohl betont der Außenminister, sein Land wolle keinen Krieg.

Trumps Haussender Fox jubelt

Bei Fox News hat Pompeo ein Heimspiel. Trumps Haussender feiert den tödlichen Luftschlag als überfällige Vergeltungsaktion für die destruktive Politik des Iran. „Trump hat das getan, was sich andere nicht getraut haben: Er hat der Schlange den Kopf abgeschlagen“, jubelt Moderator Pete Hegseth. Für die Demokraten, die Trump auch kritisieren, weil er den Kongress vor dem Militärschlag nicht konsultierte, hat Hegseth nur ein Wort übrig: „Schande über sie!“ Auch von einem ehemaligen Weggefährten erhält Trump plötzlich Beifall.

Im September hatte er seinen Sicherheitsberater John Bolton gefeuert, weil er dessen Kriegsgelüste nicht teilte. „Wenn es nach John ginge, befänden wir uns in vier Kriegen“, lästerte der Präsident damals über den Scharfmacher. Nun fühlt sich Bolton rückwirkend offenbar rehabilitiert „Glückwunsch!“, twittert der Mann mit dem Walrossbart: „Ich hoffe, das ist der erste Schritt zum Regimewechsel in Teheran.“

Regimewechsel in Teheran? Der steht eigentlich nicht auf Trumps Agenda. Im Gegenteil hatte der Populist im Wahlkampf versprochen, die amerikanischen Truppen heimzuholen. Doch wer weiß in diesen Tagen schon, welche Taktik der US-Präsident als nächstes verfolgt? Die vergangenen Monate waren durch kopfloses Agieren im Mittleren Osten geprägt, das den Konflikt erst langsam und dann immer schneller hochschaukelte. Alles begann mit der Aufkündigung des Atomabkommens, das Teheran durch wirtschaftliche Zugeständnisse vom Bau der Atombombe abhalten sollte. Trump wählte den umgekehrten Weg: Er setzt darauf, durch „maximalen Druck“ ein Einlenken der Mullahs zu erzwingen.

Tatsächlich trieben die beispiellosen Sanktionen Iran wirtschaftlich in die Knie. Sie provozierten jedoch kein Einlenken, sondern wilde Gegenreaktionen. Erst wurden Öltanker im Persischen Golf beschossen, dann eine amerikanische Drohne vom Himmel geholt. In den vergangenen Wochen eskalierte der Konflikt massiv weiter: Nach einem Angriff von Iran-gestützten Milizen auf eine irakische Militärbasis, bei dem vier US-Soldaten verwundet und ein amerikanischer Arbeiter getötet wurde, ordnete Trump eine Vergeltungsmaßnahme an, die 24 Tote und 50 Verwundete forderte. Kurz darauf versuchten die Milizen die festungsartige US-Botschaft in Bagdad zu stürmen, setzten Teile des Geländes in Brand und beschmierten Wände. „Sie werden einen sehr hohen Preis zahlen. Das ist keine Warnung, sondern eine Drohung“, twitterte Trump am Neujahrstag an die Adresse Teherans.

Teheran beklagt „Akt des Staatsterrorismus“

Nachdem der Präsident nun den Architekten der iranischen Militärpolitik in der arabischen Welt ausgeschaltet hat, ist Teheran am Zuge. Und das Regime macht unmissverständlich deutlich, dass es nicht ans Einlenken denkt. Von einem „Akt des Staatsterrorismus“ spricht am Freitag der Außenminister Dschawad Sarif. Und der geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei droht mit „schwerer Vergeltung“. Das Ziel möglicher Gegenschläge, so fürchtet man in Washington, könnten vor allem amerikanische Soldaten und Einrichtungen in der Golf-Region sein.

Die US-Regierung hat deshalb in der Region die höchste Sicherheitsstufe verhängt und alle Bürger aufgefordert, den Irak sofort zu verlassen. Die Botschaft in Bagdad ist bereits seit dem Wochenende geschlossen und hat sämtliche Konsulardienste eingestellt. Aber noch sind rund 5200 amerikanische Soldaten im Irak, wo sie vor allem das irakische Militär unterstützen und die Terrormiliz IS bekämpfen. Wie sie das weiter leisten sollen, während Zehntausende durch iranische Städte ziehen und „Tod den USA“ oder „Rache, Rache“ skandieren, ist eine der vielen offenen Fragen an diesem Tag.

Klar ist nur, dass der von einem Amtsenthebungsverfahren bedrohte US-Präsident drei Tage nach dem Jahreswechsel die wohl weitreichendste Entscheidung seiner Amtszeit getroffen hat. Sie wird den Wahlkampf und wohl auch die Präsidentschaftswahlen im November überschatten. Aber in welcher Weise, das ist am Freitag ebenso unklar wie das strategische Ziel des Präsidenten im Mittleren Osten. Zwölf Stunden nach dem Luftschlag immerhin meldet sich Trump erstmals zu Wort. „Iran hat niemals einen Krieg gewonnen, aber nie eine Verhandlung verloren“, twittert er. Die kryptische Botschaft passt zur düsteren Lage.

Von Karl Doemens/RND