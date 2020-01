USA entsenden fast 3000 weitere Soldaten in den Nahen Osten

Nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani bereiten sich die USA auf eine mögliche weitere Eskalation vor. Das Pentagon entsendet 3000 weitere Soldaten in die Region. Nach Angriffen auf die US-Botschaft in Bagdad waren in dieser Woche bereits 700 zusätzliche Soldaten nach Kuwait geschickt worden.

Washington. Die US-Regierung entsendet nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani bei einem US-Luftangriff knapp 3000 weitere Soldaten in den Nahen Osten. Das verlautete am Freitag aus Verteidigungskreisen der USA. Weitere rund 700 Soldaten waren in dieser Woche nach Kuwait entsandt worden, nachdem die US-Botschaft in Bagdad von Milizanhängern, die vom Iran unterstützt wurden, und deren Unterstützern angegriffen worden war.

Der Angriff war eine erhebliche Eskalation des Konflikts zwischen Washington und dem Iran. Der Iran kündigte eine „harte Vergeltung“ für die Tötung des Generals an.

RND/AP