Tausende Menschen bei Trauerzug in Bagdad für iranischen General Soleimani

Der Chef der iranischen Al-Kuds-Brigaden verfügte im Irak über zahlreiche ihm ergebene Milizionäre, die jetzt seinen Tod rächen wollen. Für Verwirrung sorgen Meldungen über einen nächtlichen Luftangriff. Diplomaten fürchten jetzt um die Stabilität des Irak.

Im Irak sind Tausende Menschen zu einer Trauerkundgebung für den bei einem US-Luftangriff getöteten iranischen General Ghassem Soleimani zusammengekommen. Die von Milizenfahrzeugen begleitete Prozession begann am Samstag am Imam-Kadhim-Schrein in Bagdad. Viele Teilnehmer waren schwarz gekleidet und trugen die Nationalflagge des Iran und Fahnen vom Iran unterstützter Milizen. Betrauert wurde auch der bei dem Angriff getötete Vizekommandeur der schiitischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis.

Soleimani, al-Muhandis und acht weitere Personen waren am Freitagmorgen auf einer Zufahrtsstraße zum Bagdader Flughafen von einer Rakete zerfetzt worden. Der 62-jährige Soleimani war Kommandeur der auf Auslandseinsätze spezialisierten Al-Kuds-Brigaden und hatte über zwei Jahrzehnte ein schiitisches Netzwerk im Nahen Osten aufgebaut, das vom Libanon und von Gaza über Syrien, den Irak und den Jemen bis nach Afghanistan reicht. Viele schiitische Milizionäre im Irak sind ihm treu ergeben.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Angriff auf Soleimani als Präventivschlag. Soleimani habe über eine lange Zeit „Tausende Amerikaner getötet oder schwer verletzt“, twitterte Trump. „Und (er) plante, noch viele weitere zu töten.“

Der Iran sprach von Staatsterrorismus. Der Oberste Führer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, kündigte eine „harte Vergeltung“ an. Die USA schlossen ihre Botschaft in Bagdad und wiesen US-Bürger im Irak an, das Land sofort zu verlassen. Außerdem würden 3000 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten geschickt, erklärte das Verteidigungsministerium.

Irak steht unter Druck

Die ohnehin angespannte Lage wurde noch durch Angaben der Volksmobilisierungskräfte und irakischer Sicherheitsbeamter verschärft, bei einem nächtlichen Luftangriff auf einen Konvoi vom Iran unterstützter Milizionäre seien nördlich von Bagdad fünf Personen getötet und zwei Fahrzeuge zerstört worden. Die von den USA geführte Koalition versicherte später, sie habe keine Attacke geflogen, und die irakische Armee erklärte nach Stunden, es habe überhaupt keinen Luftangriff gegeben. Unklar war, ob es sich möglicherweise um eine andere Explosion gehandelt hat.

Der Irak hat den Angriff auf Soleimani als Schlag gegen seine nationale Souveränität verurteilt. Das Land ist sowohl mit Teheran als auch mit Washington verbündet und wird seit Monaten von Demonstrationen gegen den iranischen Einfluss erschüttert, bei denen es Hunderte Tote gab. Die Regierung steht unter zunehmendem Druck, die 5200 US-Soldaten im Irak aus dem Land zu weisen, die dort für den Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ stationiert worden sind. Am Sonntag sollte das Parlament zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

Im Iran machten am Samstag alle großen Zeitungen mit dem Tod Soleimanis auf. Auch reformorientierte Blätter wie „Aftab-e Jasd“ forderten Rache.

Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das US-Militär in Bagdad sieht der frühere Schweizer Botschafter im Iran, Tim Guldimann, die Stabilität des Iraks „sehr gefährdet“. Der „Iran hat sich sehr dafür engagiert, (…) dass das Land nicht zerfällt, auch noch nach dem Plebiszit für die Unabhängigkeit der Kurden“, sagte Guldimann am Samstag im Deutschlandfunk. „Die Frage ist, (…) ob (der) Iran diese Stabilität im Irak aufrechterhalten kann.“

Schweizer Diplomaten vertreten seit 1980 die US-Interessen in Teheran

Derzeit sei es unmöglich, einen Konsens der Schiiten, der Kurden im Norden und der Sunniten im Zentrum des Iraks zu finden, sagte Guldimann. Es habe große Demonstrationen gegen das Bagdader Regime und den iranischen Einfluss gegeben. „Diesen ist jetzt (US-Präsident Donald) Trump quasi in den Rücken gefallen.“

Weil die USA in Teheran keine Botschaft haben, vertreten Schweizer Diplomaten seit 1980 die US-Interessen in Teheran. Guldimann war von 1999 bis 2004 Schweizer Botschafter in Teheran. Soleimanis Tötung nannte der Diplomat einen „Kriegsakt gegen die oberste Staatsführung“ des Irans. „Man muss sich mal vorstellen, was es bedeutet, hätten die Iraner einen hohen Vertreter der amerikanischen Regierung im Ausland ermordet: Das wäre Staatsterrorismus in unseren Augen“, sagte er.

Auf die Frage, ob auch Soleimanis Tötung Staatsterrorismus sei, sagte Guldimann: „Ich möchte das jetzt nicht so bezeichnen. Es ist ein Akt, den ich nicht verstehe im Hinblick auf die amerikanischen Interessen.“ Er fügte hinzu: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dahinter eine gut überlegte Strategie ist. Es ist eher ein Gewaltakt, um zu zeigen, (…) wie stark die Amerikaner sind und (dass sie) zuschlagen können.“ Doch jetzt setzten sich die Amerikaner in der Region Vergeltungsmaßnahmen aus. „Da wird etwas passieren.“ Der Iran werde strategischer denken, was er machen kann und was nicht.

Eine diplomatische Lösung des Konfliktes würde Guldimann zufolge ein beiderseitiges Interesse voraussetzen, sich zu verständigen. Der US-Angriff sei kein Ausdruck des Willens, ins Gespräch zu kommen. Das iranische Regime werde jetzt seine Reihen schließen. „Die Tatsache, dass Amerika das Atomabkommen vor eineinhalb Jahren aufgekündigt hat und damit den ganzen Konflikt eskaliert hat, ist eine Politik, die jetzt sehr schwer zurückzuholen ist. Und die Frage ist natürlich auch: Was tut Europa? Und Europa schweigt.“

RND/AP/dpa