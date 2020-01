“Umweltsau”-Lied: 1500 demonstrieren in Köln gegen rechts

In Köln demonstrieren rechte und linke Gruppen wegen des “Umweltsau”-Lieds. Dabei reißt die Kritik an WDR-Intendant Tom Buhrow nicht ab. Die Polizei berichtet von mehreren Anzeigen am Rande der Kundgebungen.

Köln. Rund 50 Demonstranten von vorwiegend rechten Gruppierungen haben sich am Samstag vor dem WDR-Funkhaus in der Kölner Innenstadt versammelt. Ihr Protest richtete sich gegen Rundfunkgebühren und das satirische „Umweltsau“-Video von WDR2. Etwa 1.500 Menschen demonstrierten gleichzeitig gegen die Kundgebung rechtspopulistischer und rechtsextremer Gruppen, wie das Kölner Bündnis gegen Rechts erklärte, das die Gegenveranstaltung organisiert hatte.

Laut Polizei wurde bis zum frühen Nachmittag ein Demonstrant vorläufig in Gewahrsam genommen. Es wurden sechs Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten gestellt sowie ein Platzverweis ausgesprochen.

„Umweltsau“-Lied: Demonstranten aus AfD-Kreisen

Die rechten Demonstranten, die einem Aufruf aus dem Umfeld der „Bruderschaft Deutschland“, aus AfD-Kreisen sowie Gruppen, die der Identitären Bewegung gefolgt waren, beklagten sich über „merkwürdige Posts“, die eine ganze Generation verunglimpften.

Sie bezogen sich dabei offenbar auf einen Tweet eines WDR-Reporters. Der hatte auf Twitter geschrieben, dass die Großmütter derjenigen, die sich über das Umweltsau-Video des WDR aufregen würden, „Nazisäue“ gewesen wären. WDR2-Chef Jochen Rausch und auch der betreffende Reporter hatte sich anschließend von dem Tweet distanziert und sich entschuldigt.

„Umweltsau“-Kontroverse: Kritik an WDR-Intendant Buhrow

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes djv, Frank Überall, warf auf der Gegenkundgebung den rechten Demonstranten vor, die Kinderlied-Persiflage zum Anlass zu nehmen, die Demokratie zu zerstören. „Sie sind gegen den WDR, gegen Journalisten, gegen das Grundgesetz. Sie treten das Grundgesetz mit Füßen.“ Zugleich kritisierte er auch WDR-Intendant Tom Buhrow, der das WDR2-Video auf Facebook hatte löschen lassen: „Man muss ein solches satirisches Lied aushalten, auch wenn man Intendant ist“, sagte Überall. Satire müsse zuspitzen, müsse wehtun. Journalisten wüssten um ihre gesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung. „Wir Journalisten werden uns nicht einschüchtern lassen.“

Die Kontroverse hatte sich an einer Umdichtung des Kinderlieds „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ entzündet. Dort geht es um eine fiktive Oma, die SUV fährt, Kreuzfahrten macht und sich täglich billiges Discounterfleisch brät. Der Sender entschuldigte sich und löschte die auf Facebook verbreitete Aufnahme.

RND/epd