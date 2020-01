Bericht: US-geführte Koalition bereitet Rückzug aus dem Irak vor

Die US-geführte Anti-IS-Koalition will nach einem Schreiben aus dem Irak abziehen. Man werde das Land aus Respekt vor der irakischen Souveränität verlassen, hieß es darin an das irakische Militär gerichtet. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Die US-geführte Anti-IS-Koalition bereitet nach eigenen Angaben von Montag einen möglichen Abzug ihrer Soldaten aus dem Irak vor. Die US-Streitkräfte bereiteten ihre „Bewegung aus dem Irak“ vor und würden sich dafür in den kommenden Tagen und Wochen neu positionieren, schreibt General William Seely, Leiter des US-Militäreinsatzes im Irak, in einem Brief an die irakische Armeeführung.

Als Reaktion auf die Tötung des iranischen Topgenerals Ghassem Soleimani hatte das irakische Parlament die Regierung aufgefordert, alle ausländischen Truppen des Landes zu verweisen. Diese sollen auch den Luftraum des Iraks nicht mehr nutzen dürfen. Die USA haben vor allem für den Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) rund 5000 US-Soldaten im Irak stationiert. Der Iran besitzt im Nachbarland Irak starken Einfluss. Vor allem die zahlreichen schiitischen Milizen pflegen enge Kontakte nach Teheran.

Iraks Regierungschef pochte auf Souveränität des Landes

Trump forderte den Irak auf, die US-Bedingungen für einen Abzug zu erfüllen. Die Regierung in Bagdad müsse die Kosten für bestimmte, von den USA im Irak gebaute Infrastruktur zurückerstatten, darunter ein moderner Luftwaffenstützpunkt, der Milliarden US-Dollar gekostet habe. „Wir ziehen nicht ab, es sei denn, sie erstatten uns das zurück“, sagte Trump mitreisenden Journalisten zufolge während des Rückflugs aus dem Bundesstaat Florida nach Washington in seinem Regierungsflugzeug Air Force One. Sollte es keine einvernehmliche Lösung geben, müsse zu Sanktionen gegriffen werden, sagte er demnach weiter. „Im Vergleich dazu werden die Iran-Sanktionen einigermaßen harmlos erscheinen“, drohte er nach Angaben von Journalisten.

Iraks Regierungschef Adel Abdel Mahdi pochte hingegen auf die Souveränität des Landes. Die US-Truppen seien aufgrund eines irakischen Beschlusses im Land, erklärte er in Bagdad. Auch ihr Abzug sei eine irakische Entscheidung.

