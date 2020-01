Iran meldet 35 Tote durch Massenpanik bei Trauermarsch

Ungezählte Menschen sind am Dienstag zum Trauermarsch vor dem Begräbnis des getöteten iranischen Top-Generals Soleimani gekommen. Dabei wurde offenbar eine Massenpanik ausgelöst. Das iranische Staatsfernsehen spricht von 35 Toten und 48 Verletzten.

Teheran. Beim Begräbnis der iranischen Generals Kassem Soleimani hat es am Dienstag nach einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens eine Massenpanik gegeben. Dabei seien 35 Menschen ums Leben gekommen und 48 verletzt worden. Die Massenpanik habe sich bei der Beerdigung Soleimanis in der südostiranischen Stadt Kerman ereignet.

Das Fernsehen berief sich auf Angaben des Leiters der Rettungsdienste, Pirhossein Kuliwand. Zahlen nannte dieser nicht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim untersuchen die Behörden in Kerman noch die Vorfälle, wollten aber erste Medienberichte über hohe Opferzahlen nicht bestätigen. Auf den sozialen Medien ist von mindestens 35 Toten und Dutzenden von Verletzten die Rede.

An Trauerfeierlichkeiten für Soleimani haben in den letzten Tagen Hunderttausende Iraner teilgenommen. Allein zu einer Prozession in Teheran am Montag sollen mehr als eine Million Menschen gekommen sein.

Mehr in Kürze.

RND/AP