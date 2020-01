Irans Außenminister Sarif: USA verweigern Visum für UN-Besuch

Noch in dieser Woche tagt der UN-Sicherheitsrat in New York. Eingeladen ist auch der iranische Außenminister Sarif. Doch nach Angaben des iranischen Chefdiplomaten verweigern die USA sein Visum – für ihn ist das ein “politischer Bankrott”.

Teheran. Die USA haben dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nach dessen Angaben das Visum für eine Reise zu den Vereinten Nationen verweigert. „Der amerikanische Außenminister hat den UN angeblich mitgeteilt, dass sie keine Zeit hatten, für Sarif ein Visum auszustellen“, sagte der iranische Chefdiplomat am Dienstag der Nachrichtenagentur Isna.

Dem Außenminister eines UN-Mitgliedstaates das Visum zu verweigern, sei ein Zeichen für den „politischen Bankrott“ der derzeitigen US-Regierung, fügte er hinzu. Sarif war vom vietnamesischen Außenminister zu einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag in New York eingeladen worden.

Die Lage zwischen dem Iran und den USA ist in den vergangenen Tagen eskaliert. Nach der gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Raketenangriff in Bagdad wächst die Sorge vor einer kriegerischen Auseinandersetzung beider Staaten. Iran hat bereits Rache geschworen und das US-Militärkommando im Pentagon zu „Terroristen“ erklärt.

RND/dpa/cz