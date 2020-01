Irans Drohung gegen USA: BKA sieht keine akute Gefahr in Deutschland

Das Bundeskriminalamt (BKA) erkennt nach den Rachedrohungen des Irans gegen die USA keine akut erhöhte Gefahr in Deutschland. Vereinzelte Aktionen können die Sicherheitsbehörden jedoch nicht ausschließen. Darum werden Sicherheitsmaßnahmen für US-Einrichtungen verstärkt.

Wie am Dienstagabend aus dem Bundesinnenministerium verlautete, liegen bisher auch keine Erkenntisse über geplante Aktionen pro-iranischer Geheimdienst-Strukturen in Deutschland vor. Damit sei auch nicht zu rechnen, hieß es.

Aktivitäten „irrational handelnder“ Einzelner könnten dagegen nicht ausgeschlossen werden. „Im Ergebnis sind allenfalls vereinzelte Aktionen mit dieser Zielrichtung in Betracht zu ziehen“, heißt es in der internen Einschätzung, die den Sicherheitsbehörden der Bundesländer Anfang der Woche übermittelt worden war.

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten waren in den vergangenen Tagen auch in Deutschland mancherorts Sicherheitsmaßnahmen für US-Einrichtungen verstärkt worden. Der erhöhte Schutz gelte auch für israelische und jüdische Einrichtungen, wie Sprecher der Innenministerien in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen am Montag erklärt hatten.

Die USA hatten den General der iranischen Al-Kuds-Brigaden in der Nacht zum Freitag im Irak mit einem gezielten Luftangriff getötet. Teheran drohte anschließend mit Vergeltung.

