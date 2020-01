Treffen mit Johnson: Was von der Leyen in London erreichen will

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft am Mittwochnachmittag den britischen Premier Boris Johnson. Das Thema: der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Aber welche Position vertreten die beiden Seiten? Und wie könnte das Ergebnis aussehen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Brüssel. Wie geht es weiter in der Brexit-Saga? Am Mittwochnachmittag trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den britischen Premierminister Boris Johnson in London, um den Austritt Großbritanniens aus dem europäischen Klub zu besprechen. Zuvor hielt von der Leyen eine Rede an der renommierten Universität London School of Economics. Schon am Ende des Monats wird die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU nach 47 Jahren Geschichte sein. Doch die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen werden hart. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie ist der Zeitplan?

Wenn das britische Unterhaus und das Oberhaus dem Austrittsvertrag zugestimmt haben, muss noch das Europäische Parlament seinen Segen geben. Das dürfte voraussichtlich am 29. Januar geschehen. Eine Mehrheit ist sicher. Um null Uhr am Freitag, 31. Januar, verlässt Großbritannien formal die EU – und doch bleibt zunächst alles so wie es ist. Es beginnt eine Übergangsperiode, die zunächst bis Ende 2020 gilt.

Anfang März, so ist es geplant, beginnen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen. Ob diese bis Ende des Jahres vollständig abgeschlossen sind, ist mehr als fraglich. Weil die nationalen Parlamente der 27 Staaten, die in der EU bleiben, ein Abkommen ratifizieren müssen, müsste spätestens Ende Oktober ein Text vorliegen.

Wie ist die Position Großbritanniens?

Die Übergangsperiode kann um bis zu zwei Jahre ausgedehnt werden. Allerdings müsste das die britische Regierung bis Ende Juni bei der EU beantragen. Premierminister Johnson hat, auch um Druck auf Brüssel auszuüben, eine Verlängerung ausgeschlossen.

David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europa-Parlament, glaubt, dass Johnson hart bleiben wird. Allerdings kann es auch sein, dass der Londoner Regierungschef seine Meinung ändert. Er sagte, er wolle lieber „tot im Graben“ liegen als den Austritt seines Landes zu verschieben. Das war vor ein paar Monaten. Letztlich beantragte er dann doch eine Verschiebung vom 31. Oktober 2019 auf 31. Januar 2020.

Wie ist die Position der EU?

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ließ es in ihrer Rede in London am Mittwoch nicht an Direktheit mangeln. Johnsons Plan, bis Ende des Jahres zu einem Vertrag zu kommen, sei unrealistisch, sagte sie. Ohne Verlängerung der Übergangszeit könne Großbritannien nicht erwarten, dass es eine Einigung „auf jeden einzelnen Aspekt unserer neuen Partnerschaft“ geben werde. Von der Leyen: „Wir werden Prioritäten setzen müssen.“

Was ist das wahrscheinliche Verhandlungsergebnis?

„Ich glaube, dass wir am Ende ein oberflächliches Abkommen über den Austausch von Waren bekommen und die Absichtserklärung, über die anderen Themen sprechen zu wollen“, sagt McAllister. Wichtig sei vor allem, dass sich Großbritannien flexibel zeige.

So will das EU-Parlament nächste Woche in Straßburg eine Resolution beschließen, die eine möglichst weitgehende Freizügigkeit für EU-Bürger nach Großbritannien sichert. Willigt Großbritannien ein, dann könnte die wirtschaftliche Partnerschaft mit der EU eng ausfallen. Lehnt das Vereinigte Königreich das jedoch ab, dann dürfte sich auch Brüssel entsprechend mit Zugeständnissen an anderer Stelle zurückhalten.

„Je mehr Zugang man zum Binnenmarkt haben möchte, desto mehr muss man sich an unseren Regeln orientieren“, sagt McAllister. Das könnte für erheblichen Streit sorgen. Denn das Ende des freien Zuzugs für EU-Bürger war für die Brexit-Befürworter eine wichtige Begründung in ihrer Kampagne, die EU zu verlassen.

Wie ist die Stimmung?

Von der Leyen gab sich am Mittwoch hoffnungsvoll. Sie erwarte, dass London und Brüssel nach dem Brexit „die besten Freunde und Partner“ blieben, sagte die Kommissionspräsidentin. Einflussreiche Abgeordnete wie McAllister wollen, dass die Briten auch künftig in Verteidigungsfragen eng mit der EU zusammenarbeiten. Denn Großbritannien hat neben Frankreich ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat und wird auch weiterhin eine bedeutende Rolle für die Sicherheit der EU spielen.

Die Frage der Fischerei wird zu einem ersten Testfall, wie ernst es beide Seiten meinen. Im Austrittsvertrag heißt es, es solle alles versucht, damit die Frage der Fangrechte schon bis zum Sommer dieses Jahres geklärt wird. Der in britischen Gewässern gefangene Fisch ist vor allem für Unternehmen in Anrainer-Staaten der Nordsee ein wichtiges Produkt.

Droht weiter ein No-Deal-Brexit?

Diese Option gibt es nach wie vor. Wenn sich EU und Großbritannien bis Ende des Jahres nicht einigen können und die Übergangsperiode nicht verlängert wird, dann droht wirtschaftliches Chaos. Allerdings haben beide Seiten daran kein Interesse. Ein Ausweg wäre das oben erwähnte Rumpf-Freihandelsabkommen.

Von Damir Fras/RND