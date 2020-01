“Spinner” gesucht: Uri Geller bewirbt sich bei Briten-Premier Johnson

Er habe übersinnliche Fähigkeiten, behauptet der Mentalist Uri Geller seit vielen Jahren. Nicht wenige würden ihn wohl für genau das halten, was die britische Regierung seit kurzem sucht: Einen Spinner. Nun hat der bekannte “Magier” sich bei Premier Johnson um eine Stelle beworben.

Berlin/London. Spinner und Außenseiter mit „seltsamen“ Fähigkeiten sucht die britische Regierung für die bevorstehende Legislaturperiode. Das hatte Premier Johnsons Chefberater und -stratege Dominic Cummings erst Anfang Januar mitgeteilt. Nun hat sie die Möglichkeit, jemanden zu beschäftigen, der in genau dieses Profil passen dürfte: Uri Geller – der bekannte britisch-israelische Magier, Illusionist und Mentalist – hat sich per Brief um einen Job bei der britischen Regierung beworben. Das berichtet „Welt“ mit Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.

„Sie wollen jemanden, der sich an den ‚Grenzen der Wissenschaft der Vorhersage‘ bewegt? Dann suchen Sie nicht weiter“, soll es in dem Brief heißen. Er habe echte übersinnliche Kräfte – „fragen Sie einfach den Mossad, die CIA und das Pentagon“.

Immer wieder ist der 73-jährige Entertainer in der Vergangenheit mit dem US-amerikanischen und dem israelischen Geheimdienst in Verbindung gebracht worden. In Deutschland ist er vor allem durch diverse TV-Sendungen bekannt. So liefen in den 2000er Jahren sowohl auf RTL als auch auf ProSieben Uri-Geller-Shows, in denen er auf scheinbar übersinnliche Weise Löffel verbog oder stehengebliebene Uhren wieder zum Ticken brachte. Das Kuriose ist nur: Er leugnete stets, die Zuschauer nur zu täuschen und bestand darauf, dass er tatsächlich paranormale Fähigkeiten habe.

Geller empfiehlt sich für Brexit-Verhandlungen

„Viele zweifeln an meinen Fähigkeiten, aber meine Erfolge kann man nicht als Tricks oder Illusionen abtun“, wird er zitiert. Weiter heißt es demnach, er habe mit seiner Gedankenkraft etwa geheime Tunnel in Nordkorea gefunden oder russische Vertreter bei Atomverhandlungen mit „positiven Gedankenwellen bombardiert“ und somit von einer nuklearen Abrüstung überzeugt.

Außerdem preist er laut „Welt“ seine angeblichen Künste für künftige Brexit-Verhandlungen an. Dabei hatte er genau diesen noch im April 2019 mit der Kraft seiner Gedanken abwenden wollen. Ein Projekt, das demnächst wohl gescheitert sein dürfte.

Offen bleibt noch, wie die britische Regierung auf Gellers Bewerbung reagiert. Cummings hatte nach der Jahreswende geschrieben: „Wir brauchen ein paar echte Joker, Künstler, Leute, die nie zur Universität gegangen sind und sich aus einem widerwärtigen Höllenloch gekämpft haben.“ Außerdem suche die Regierung Datenwissenschaftler, Projektmanager, Politikfeld-Experten und eben „ausgewählte Spinner“. Wer jedoch nicht passe, der werde nach wenigen Wochen wieder „entsorgt“. Im Falle einer Beschäftigung Uri Gellers dürfte sich dann schnell zeigen, ob seine Arbeit ähnliche Qualität hat wie seine „übersinnlichen“ Bemühungen, den Brexit noch zu verhindern.