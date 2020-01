Absturz im Iran und der Abschuss-Verdacht: Was wir wissen und was nicht

Mitten im Iran-Konflikt stürzt nahe Teheran eine Passagiermaschine ab, 176 Menschen sterben. Schnell drängte sich die Frage auf, ob es einen Zusammenhang gibt – was zunächst verneint wurde. Doch der Verdacht erhärtet sich, Kanada und die USA gehen inzwischen von einem Abschuss aus. Ein Überblick.

Berlin. Nach dem Flugzeugabsturz bei Teheran erscheint ein Abschuss durch den Iran als Unglücksursache immer wahrscheinlicher. Die kanadische Regierung habe Informationen, die darauf hindeuteten, „dass das Flugzeug von einer iranischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde“, sagte der Ministerpräsident Justin Trudeau. Der Iran aber bestreitet einen Abschuss. Ein Überblick, was wir über den Absturz wissen und was nicht.

Was wir wissen Der Absturz: Das ukrainische Flugzeug 737-800 war am frühen Mittwochmorgen (5 Uhr) vom Imam-Chomeini-Flughafen abgehoben. Kurz darauf hatte sie laut FlightRadar 24 keine Daten mehr übermittelt. Die Maschine stürzte aus etwa 2400 Metern Höhe auf ein offenes Feld ab. Die Absturzstelle befinde sich auf Ackerland zwischen den Gemeinden Parand und Schahriar südwestlich von Teheran, sagte der Sprecher der zivilen Luftfahrt, Resa Dschafarsadeh. Das Flugzeug: Bei der Passagiermaschine handelte es sich um eine Boeing 737-800. Es ist ein herkömmlicher zweimotoriger Jet mit schmalem Rumpf, der für Kurz- oder Mittelstreckenflüge genutzt wird. Tausende der Flugzeugtypen werden von Airlines in der ganzen Welt eingesetzt. Die Modelle wurden Ende der 90er Jahre eingeführt und sind damit älter als Maschinen vom Typ Boeing 737 Max, für den wegen zweier folgenschwerer Abstürze seit fast zehn Monaten ein Startverbot gilt. Die Opfer: Bei dem Unglück kamen alle Insassen des Passagierflugzeuges ums Leben. Zunächst hatte es verschiedene Angaben über die Zahl gegeben. Inzwischen sprechen sowohl der Iran als auch die Ukraine von 176 Menschen an Bord, davon 167 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Erste Angaben aus der Ukraine, wonach auch Deutsche unter den Opfern seien, bestätigte das Auswärtige Amt nicht. Die Ermittlungen: Iranische und ukrainische Experten haben laut iranischer Luftfahrtbehörde ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen Mehrabad in der Hauptstadt Teheran aufgenommen, gab der Leiter der Behörde am Freitag im iranischen Fernsehen bekannt. Ihr Ziel sei die Auswertung der Flugschreiber. Der Iran will auch kanadischen und US-Gutachtern Zugang zu der Absturzstelle gewähren. Die Blackboxen: Nach Angaben der iranischen Staatsanwaltschaft konnten beide Blackboxen geborgen werden, ausgewertet sind sie noch nicht. Die politischen Spannungen: Die Region steht aktuell wegen den wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Fokus. In der Nacht zum Mittwoch hatte Teheran mit Raketen zwei von US-Soldaten genutzte Militärbasen im Irak angegriffen. Die Aktion war ein Vergeltungsschlag für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani vergangene Woche durch die USA. Vor diesem Hintergrund drängte sich Beobachtern der Verdacht auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Eskalation im Nahen Osten und dem kurz darauffolgenden Flugzeugabsturz auf.Was wir nicht wissen Die Absturzursache: Teheran hatte relativ schnell einen technischen Defekt als Ursache für den Absturz verantwortlich gemacht. Eines der Triebwerke des Jets habe Feuer gefangen, hieß es am Tag des Unglücks. Vertreter der USA, Kanadas und Großbritanniens haben inzwischen gesagt, die Boeing 737 scheine unbeabsichtigt in der Nähe von Teheran von einer Boden-Luft-Rakete getroffen worden zu sein. Aus den USA verlautete, der Passagierflieger sei möglicherweise irrtümlicherweise für eine Bedrohung gehalten worden. Ein Video der „New York Times“, welches die Zeitung nach eigenen Angaben verifiziert hat, gibt der Abschuss-Theorie zusätzlich Futter. Der Iran aber bestreitet einen Abschuss. „Was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass keine Rakete das Flugzeug getroffen hat“, sagte der Flugbehördenchef. Und noch stehen die Untersuchungen am Anfang, die tatsächliche Ursache steht noch nicht fest. Der Notruf: Laut iranischen Ermittlern setzte die Crew des Flugzeuges keinen Notruf per Funk ab. Die Besatzung habe versucht, das Flugzeug zurück zum Flughafen zu steuern, als es abstürzte, hieß es in einem ersten Bericht. Da es inzwischen Zweifel an der Version eines technischen Defektes gibt, lassen sich auch die Angaben über den fehlenden Notruf nicht einwandfrei verifizieren. Die Blackboxen: Der Inhalt der Blackboxen – Flugdatenschreiber und Stimmrekorder – ist noch nicht ausgewertet. Nach iranischen Angaben sollen beide beschädigt und die Daten teilweise zerstört worden sein. Die Herkunft der Passagiere: Die Ukraine hatte zunächst mitgeteilt, die Opfer kämen aus sieben Ländern – auch Deutschland. Das verneinte das Auswärtige Amt allerdings. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin waren drei Menschen an Bord, die in Deutschland als Schutzsuchende registriert waren. Viele Afghanen, die als Flüchtlinge in Deutschland leben, haben Angehörige im Iran. Laut dem Bürgermeister von Wer, Michael Grossmann, seien bei dem Absturz eine anerkannte Asylbewerberin aus Afghanistan (30) sowie ihre Tochter (8) und ihren Sohn (5) ums Leben gekommen. Demnach scheint nun klar, dass die Opfer aus sechs Länder kamen: Iran (82), Kanada (63), Ukraine, Schweden, Großbritannien, Afghanistan. Endgültige Gewissheit wird aber wohl erst die Identifikation der Leichen geben.

