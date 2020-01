Chamenei kondoliert, Ukraines Präsident fordert Entschädigung für Hinterbliebene

Fehler und Schuldige für das “schmerzliche Ereignis” sollen nach Weisung des mächtigsten Mannes im Iran ermittelt werden. Das fordert auch der ukrainische Präsident. Und fordert den Iran auf, sich zu entschuldigen.

Das geistliche Oberhaupt Irans hat den Familien der 176 Insassen des nach Eingeständnis seines Militärs versehentlich abgeschossenen Passagierflugzeugs sein „tiefes Beileid“ ausgedrückt. Zugleich wies Ajatollah Ali Chamenei am Samstag Ermittlungen an, „um mögliche Fehler und Schuld bei diesem schrecklichen Ereignis“ zu klären.

Die ukrainische Passagiermaschine wurde am Mittwoch kurz nach dem Start in Teheran von einer iranischen Luftabwehrrakete abgeschossen. Das räumten die Streitkräfte nach Berichten staatlicher iranischer Medien am Samstag nach tagelangen Dementis ein. Unmittelbar zuvor hatte der Iran von den USA genutzte Stützpunkte im Irak beschossen und dies als Vergeltung für die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani bezeichnet. Bei diesem Raketenbeschuss wurde niemand verletzt.

Iran sollte Familien der Opfer entschädigen

Das iranische Militär erklärte, angesichts der Gefahr eines amerikanischen Gegenschlags seien die iranischen Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft gewesen. „Aufgrund eines menschlichen Fehlers und unabsichtlich“ sei in dieser Situation das ukrainische Passagierflugzeug abgeschossen worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangte, dass die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Iran sollte zudem die Familien der Opfer entschädigen und offiziell „über diplomatische Kanäle“ um Entschuldigung bitten.

Nicht bekannt war, ob die direkt Chamenei unterstellte Revolutionsgarde das Passagierflugzeug abschoss, oder eine andere Einheit der iranischen Streitkräfte.

Das iranische Militär entschuldigte sich in seiner Stellungnahme für den Abschuss und kündigte eine Verbesserung seiner Systeme an, um solche „Fehler“ in Zukunft zu verhindern.

Iran: „Menschlicher Fehler in einer Zeit der Krise“

„Ein trauriger Tag“, schrieb Außenminister Mohammed Dschawad Sarif auf Twitter. „Ein menschlicher Fehler in einer Zeit der Krise – ausgelöst durch das Abenteurertum der USA – führte zu einer Katastrophe. Unser tiefes Bedauern, Entschuldigungen und Beileid an unser Volk, an die Familien aller Opfer und an andere betroffene Nationen.“

Nach der gezielten Tötung von General Soleimani waren Hunderttausende bei Trauerprozessionen für den Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden auf die Straße gegangen und hatten der iranischen Führung im Konflikt mit den USA den Rücken gestärkt.

Ein Großteil der Insassen der Maschine auf dem Weg von Teheran nach Kiew waren Iraner oder iranischstämmige Kanadier. Kurz nach dem Start stürzte sie ab. Sofort wurden Vermutungen laut, dass das Flugzeug abgeschossen worden sein könnte. Die USA und Kanada bestätigten das schließlich unter Berufung auf Erkenntnisse ihrer Geheimdienste. Auch Videoaufnahmen von dem Unglück legten einen Abschuss nahe. Doch der Iran stritt eine Verantwortung ab – bis Samstag.

RND/AP