“Staatsgefährdende Gewalttat”: Razzien in mehreren Bundesländern gegen Islamisten

In mehreren Bundesländern laufen Razzien. Es geht um den Verdacht der Vorbereitung einer “staatsgefährdenden Gewalttat”. Die Ermittler gehen dabei gegen tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu vor.

Berlin. Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gibt es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagmorgen auf Twitter mit. Durchsuchungen gebe es in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

Wie die Behörde später mitteilte, richtet sich der Einsatz gegen „tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu“.

