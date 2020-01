Papst Franziskus beruft eine Frau in die Vatikan-Regierung

Papst Franziskus plädiert immer wieder für mehr Frauen in Führungspositionen in der katholischen Kirche. Nun hat er eine Frau in die Vatikan-Regierung berufen. Francesca Di Giovanni soll künftig die “multilateralen Beziehungen” des Vatikan koordinieren.

Rom. Papst Franziskus hat eine Frau in die männerdominierte Regierung des Vatikans berufen. Die Juristin Francesca Di Giovanni wird Untersekretärin im Staatssekretariat, teilte der Kirchenstaat am Mittwoch mit.

Es ist das erste Mal, dass ein Führungsposten in dem wichtigsten Dikasterium der Kurie mit einer Frau besetzt wird. Franziskus plädiert immer wieder für mehr Frauen in Führungspositionen in der katholischen Kirche. Die römische Kurie wird aber in allen Spitzenämtern immer noch von Männern geführt.

Di Giovanni arbeitet seit 27 Jahren im Staatssekretariat

Das Staatssekretariat ist für die diplomatischen Beziehungen und die Politik des Vatikans zuständig. Die Leitung hat Kardinal Pietro Parolin. Die 67 Jahre alte Italienerin soll die „multilateralen Beziehungen“ koordinieren – dabei geht es um die Außenpolitik des Vatikans. Di Giovanni wurde in Palermo geboren und arbeitet seit 27 Jahren im Staatssekretariat.

Sie sei von ihrer Ernennung komplett überrascht worden, sagte sie dem vatikanischen Medienportal Vaticannews. „Der Heilige Vater hat sicherlich eine innovative Entscheidung getroffen, die ein Zeichen der Aufmerksamkeit gegenüber Frauen ist. Aber die Verantwortung hängt mehr mit der Aufgabe zusammen als mit dem Fakt, eine Frau zu sein.“

