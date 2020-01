Jordaniens König Abdullah ruft Europäer zu Hilfe

Der König von Jordanien fordert mehr Engagement der EU im Nahen Osten und in Nordafrika. Wenige Tage vor der Libyen-Konferenz in Berlin sagt der Monarch: “Aus Libyen darf kein zweites Syrien werden.“ Abdullah warnt auch vor einem Krieg zwischen den USA und dem Iran.

Straßburg. Der jordanische König Abdullah II. hat die Europäer eindringlich aufgefordert, mehr Engagement im Nahen Osten und in Nordafrika zu zeigen. Ein Krieg zwischen dem Iran und den USA, sagte der Monarch am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, würde zu einem „unsäglichen Chaos“ in der Welt führen. Auch müsse verhindert werden, dass „aus Libyen ein zweites Syrien wird“, sagte Abdullah wenige Tage vor der internationalen Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin.

60 Millionen Arbeitsplätze nötig

Der 57 Jahre alte Abdullah, seit 1999 König von Jordanien, forderte die Hilfe der Europäischen Union ein. Die gesamte Region brauche Unterstützung, sagte er. Im kommenden Jahrzehnt müssten mindestens 60 Millionen Arbeitsplätze für junge Menschen geschaffen werden. Dazu sei vor allem politische Stabilität nötig.

Er sorge sich vor allem wegen eines möglichen Kriegs zwischen den USA und dem Iran, sagte Abdullah. „Was, wenn das nächste Mal keiner von beiden vom Rand des Abgrunds zurücktritt?“, so der Monarch aus Jordanien mit Blick auf die jüngsten Spannungen zwischen Washington und Teheran nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA und dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine durch den Iran.

Weltwirtschaft in Gefahr

Ein Krieg würde nicht nur die gesamte Region destabilisieren, sondern auch Folgen für Europa haben. Zudem wäre die Weltwirtschaft bedroht, und es drohte ein Wiedererstarken des Terrorismus.

Jordanien ist ein wichtiger Verbündeter des Westens im Kampf gegen die Terrormiliz des sogenannten „Islamischen Staats“ (IS). Flugzeuge der Bundeswehr sind in Jordanien stationiert. Das Land beherbergt mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien.

Der jordanische König hatte schon vor fünf Jahren im Europäischen Parlament eine Rede gehalten. Die Konflikte seien seither nicht weniger geworden, sondern hätten sich vielmehr verschärft, sagte Abdullah.

Appell an Israel

Vehement sprach sich der König gegen eine Annexion der Palästinensergebiete durch Israel aus. Damit hatte zuletzt Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gedroht. Der Kernkonflikt im Nahen Osten könne nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung beigelegt werden, sagte Abdullah. Eine friedlichere Welt sei nur möglich, wenn es einen stabilen Nahen Osten gebe. Voraussetzung dafür sei aber Frieden zwischen Israel und den Palästinensern.

Von Damir Fras/RND