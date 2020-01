Nadelstiche statt Massendemos

Fridays for Future verändert sich – die Protestformen werden breiter, die Teilnehmerzahlen geringer. Fridays for Future 2020 ist immer stärker das, was Luisa Neubauer tut. Sie macht bisher noch alles richtig – doch es kann zum Problem werden.

Berlin. Das Jahr 2020 ist noch nicht einmal drei Wochen alt, und Luisa Neubauer von Fridays for Future dominiert schon wieder die Nachrichten. Und das ganz ohne Massendemos oder globale Klimastreiks. Die führenden Aktivisten der Klimabewegung haben ihre Strategie verändert – und, Neubauer voran, wieder einmal alles richtig gemacht.

Die breiten Massenproteste ohne konkreten Adressaten haben sich zunächst einmal totgelaufen, doch die Bewegung verschwindet nicht, sie verändert ihre Strategie. Sie sucht sich Adressaten, Verbündete und variiert die Protestformen. Die weltweite Kampagne gegen die Adani-Kohlemine in Australien läuft schon lange – Aufmerksamkeit hierzulande bekam sie erst, als mit Siemens ein Konzern attackiert wurde, der versucht, sich an die Spitze grüner Technologien zu setzen.

Auch die „Klimaklagen“ gegen die Bundesregierung laufen schon lange – die Allianz mehrerer Umweltverbände bekommt durch Neubauer zusätzliche Aufmerksamkeit. Nächste Woche ist die 23-Jährige zusammen mit Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos, übernächste Woche bei der Siemens-Hauptversammlung, und dann geht das Protestjahr erst richtig los.

Neubauer ist vermutlich das größte deutsche politische Talent ihrer Generation – und zu diesem Talent gehört auch, abwarten zu können. Berufspolitikerin zu werden schließt sie nicht aus, aber will diesen Schritt auf keinen Fall in den nächsten fünf Jahren gehen. Sie wird wütender und radikaler in ihren Aussagen, die sie aber zurückhaltend und mit sanfter Stimme vorträgt. Neubauer hören alle zu, von Kaeser bis zu den Kids.

Fridays for Future 2020 ist immer stärker das, was Luisa Neubauer tut. Das kann zum Problem werden. Die Entfernung zu den Schülerinnen und Schülern im ganzen Land könnte wachsen. Wenn kaum noch Jugendliche Papp-Plakate malen, weil ihnen Siemens, Australien, Davos und das Bundesverfassungsgericht zu unverständlich und weit weg erscheinen – dann wird aus der Massenbewegung von 2019 nur eine weitere Umwelt-Lobbygruppe.

Von Jan Sternberg/RND