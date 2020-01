Presse zum Rücktritt von Medwedew: “Putin hat seinen Diener abserviert”

Nur wenige Stunden nach der Rede von Kremlchef Putin ist Ministerpräsident Dmitri Medwedew am Mittwoch zurückgetreten, um den Weg für eine Verfassungsreform in Russland frei zu machen. Die Regierung stand wegen der Wirtschaftskrise im Land unter großem Druck. Doch die deutsche und internationale Presse sieht den Schritt kritisch.

Berlin. Die linksliberale slowakische Tageszeitung Pravda sieht in Medwedews Abgang einen logischen Schritt: „Sie waren sich nie ebenbürtig. Selbst als der Jüngere von beiden formell weit mehr Macht in seinen Händen hielt als der Ältere. Dmitri Medwedew war für (Präsident Wladimir) Putin immer nur der Diener. Auch in der Zeit, als sie für vier Jahre ihre Ämter tauschten.

Als Putin im Frühjahr 2008 kein drittes Mal hintereinander für das Präsidentenamt kandidieren konnte, schickte er Medwedew in den Kreml und übernahm vorübergehend dessen Funktion als Regierungschef. Über alles Grundsätzliche entschied aber weiter nicht der amtierende Präsident, sondern der ehemalige. Putin dirigierte und führte auch selbst den Bogen auf der zweiten Geige, die Medwedew in seinen Händen hielt.

Sobald Putin dann im Mai 2012 erneut in den Kreml übersiedelte, war klar, dass Medwedews politische Lebensdauer davon abhängen werde, wie lange er seinem Chef nützlich war. Dieser wurde sich nun bewusst, dass es an der Zeit sei, den schon zur Belastung gewordenen Diener wieder loszuwerden. Der einst beliebte Medwedew missfiel den Russen zusehends, darum konnte sich der Kreml-Chef nicht erlauben, dass diese Image-Verschlechterung allmählich auch auf ihn selbst abfärben würde.“

Rücktritt von Medwedew ist eine Kettenreaktion

Die russische Tageszeitung Kommersant sieht in der Entscheidung eine Überraschung: „Die Botschaft von Präsident Wladimir Putin begann erwartbar: Es ging um Demografie. Sie entpuppte sich aber zu einer Ankündigung von Reformen der Machtstrukturen in Russland. Es könnte das Aus für das System eines „Superpräsidenten“ sein. Alles was nach Putins Rede passierte, ist daher offensichtlich eine Kettenreaktion der bestehenden politischen Macht auf die überraschenden Ideen von Putin.

Deshalb gibt es keinen Grund zu glauben, dass Wladimir Putin das lange vorher mit irgendeinen der politischen Mitspieler besprochen hätte. Und es gibt auch keinen Grund zu glauben, dass weiter alles nach Plan gelaufen ist. Die Regierung von Dmitri Medwedew hat schon eine Stunde nach der Rede aufgehört zu existieren.“

Akt eines gütigen Zaren

Einen Umbruch in Russlands Politik will die Die Londoner Times beobachtet haben. „Es ist schon lange her, dass die russische Politik einen solchen Umbruch erlebt hat. Staatliche Medien stellten die Initiative als willkommene Wende in Richtung eines stärkeren Parlaments und als einen Schritt weg von der Autokratie dar. Viele einfache Russen scheinen den Schritt als Akt eines gütigen Zaren zu betrachten, der bereit ist, eine demokratischere Gesellschaft einzuleiten.

Tatsächlich formt Wladimir Putin die Verfassung jedoch in einer Weise um, die ihm bis weit in seine 70er Jahre hinein einen Arbeitsplatz garantiert. Wenn die Veränderungen erst einmal vollzogen sind, wird ein Umstieg zu einem Regierungschef mit erweiterten Machtbefugnissen zur realen Möglichkeit werden“, schreibt die Zeitung.

Putin sitzt fest im Sattel

Die Neue Zürcher Zeitung legt ihren Fokus auf die Risiken, die mit dem Abgang Medwedews und der Verfassungsreform in Russland verbunden sind. „Dieser Schachzug zeigt, dass die aufgrund der Proteste des vergangenen Sommers nervös gewordene Kremlführung die öffentliche Meinung nicht völlig ignorieren kann. Das gilt auch für Putin persönlich, der zwar weiterhin fest im Sattel sitzt, aber mit seiner aggressiven Außenpolitik heute weniger zu punkten vermag als während der Euphorie über die „Heimholung“ der Krim.

Noch sehen viele Bürger in Putin die Verkörperung eines starken Russland. Doch wenn sich die nun angestoßene Verfassungsreform als Operation zur reinen Machterhaltung entlarvt, droht er vor dem Hintergrund von wirtschaftlicher Misere, wachsender Repression und internationaler Isolation zu einem ganz anderen Symbol zu werden – zum alternden Sinnbild von Stagnation und politischer Verknöcherung“, ist in der Zeitung zu lesen.

Vertrauen in Medwedew gering

Die russische Tageszeitung Nesawissimaja Gaseta spricht von einem Machttransit: „Jetzt hat der russische Präsident Wladimir Putin die ersten konkreten Schritte unternommen, einen Machttransit zu organisieren. Die Duma soll mehr Befugnisse bei der Regierungsbildung bekommen und den Rücktritt von Regierungschef Dmitri Medwedew segnete Putin auch im Vorbeigehen ab.

Fast zwei Drittel der Bevölkerung haben kein Vertrauen in Medwedew und finden auch seine Arbeit als Regierungschef nicht gut. Im Gegensatz dazu vertraut Putin ihm und lobte auch die Arbeit von Medwedews Kabinett. Jetzt glauben viele, dass der Regierungswechsel in Russland eine Spezialoperation sein könnte. Der neue Kabinettschef könnte aber auch die Chance bekommen, in Zukunft der neue Präsident Russlands zu werden.“

Es geht um die schönen Worte

Die Stuttgarter Nachrichten bezeichnet das Vorgehen als heuchlerisch: „Wir wagen den Neustart“, heißt die Botschaft des Kreml. Doch es ist ein heuchlerischer Neustart. Zum geplanten Staatsumbau, den Wladimir Putin detailliert beschreibt, soll sogar das Volk befragt werden. In welcher Form das passieren soll, verschweigt der Präsident.

Aber darum geht es auch nicht. Es geht um die schönen Worte – von der Mitbestimmung, von freier Meinungsäußerung, vom ernst genommen werden jedes Einzelnen. Wie ernst Putin es damit meint, zeigt der schnell vollzogene und allzu durchsichtig inszenierte Rücktritt der Regierung.“

Der Kölner Stadt-Anzeiger schreibt derweil: „Putin will Russlands politisches System so umbauen, dass er es weiter kontrolliert, wenn er einmal nicht mehr Staatschef ist. Deshalb scheint er wichtige Vollmachten des Präsidenten mitnehmen zu wollen, sobald er 2024 das Amt verlässt. Eigentlich wäre sein Vertrauter Dmitri Medwedew kein schlechter Nachfolger: blass, aber halbwegs liberal, ein angenehmer Gesprächspartner fürs westliche Publikum.

Jetzt aber ist Medwedew der Favorit auf dem Abstellgleis. Völlig unklar ist, wer Premierminister sein wird, wenn Wladimir Putin sich in vier Jahren aus dem Kreml verabschiedet. Klar ist nur eines: Er bleibt der starke Mann in Russland.“

