“Das ist unfair”: Geywitz beklagt medialen Umgang mit Esken

Seit Anfang Dezember sind Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Vorsitzende der SPD. Partei-Vize Klara Geywitz beklagt nun unterschiedliche mediale Standards bei den SPD-Chefs. Sie findet, Esken werde in der Berichterstattung negativer behandelt als Walter-Borjans, weil sie eine Frau ist.

Berlin. Die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Klara Geywitz hat sich über einen unfairen Umgang der Medien mit SPD-Chefin Saskia Esken beschwert. Diese werde, weil sie eine Frau ist, negativer behandelt als ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans. „Das ist unfair“, sagte Geywitz dem „Tagesspiegel“. Als Frau reagiere sie sensibel, wenn Frauen mit anderen Maßstäben gemessen würden als Männer.

Doch auch die Berichterstattung mancher Journalisten über beide SPD-Chefs gefalle ihr nicht. „Die Häme, mit der manche Journalisten den neuen Vorsitzenden begegnen, finde ich befremdlich“, so Geywitz. Es gehe in diesem Jahr etwa um mehr Investitionen, einen besseren Klimaschutz und eine demokratische Digitalisierung. Und dafür solle man dem neuen Team an der SPD-Spitze 100 Tage einräumen, um sich einzuarbeiten.

Klara Geywitz hatte sich gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz um den SPD-Vorsitz beworben. Das Team unterlag in einer Befragung der Mitglieder jedoch Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die dann Anfang Dezember als SPD-Chefs gewählt wurden. Klara Geywitz wurde Partei-Vize im Bundesvorstand der Partei.

