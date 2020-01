Aus Solidarität mit Hongkong: “Säule der Schande” in Dänemark

Ein dänischer Künstler zeigt sich solidarisch mit den Demonstranten in Hongkong. In Kopenhagen hat er eine acht Meter hohe Skulptur vor das Parlament gestellt. Dort soll sie drei Monate stehen, damit China damit darauf aufmerksam wird.

Kopenhagen. Als Zeichen der Solidarität für die Demonstranten in Hongkong hat ein dänischer Künstler eine acht Meter hohe Skulptur vor das Parlament in Kopenhagen gestellt. Mit der „Säule der Schande“ (Pillar of Shame) solle der Demokratiebewegung in Hongkong gezeigt werden, dass man ihren Kampf nicht vergessen habe, sagte Künstler Jens Galschiøt bei der Einweihung des Kunstwerks am Donnerstag.

Vor der Skulptur, die verzerrte Körper darstellt, prangt der Schriftzug „Dänemark steht an der Seite von Hongkong“. Auf vier Pfeilern sind Köpfe mit Helm und Atemschutzmaske nachgebildet. Die Menschen in Hongkong hätten nur eine Chance zur Wahrung der Meinungsfreiheit und des Rechts zur friedlichen Versammlung, wenn sie zumindest moralische Unterstützung aus dem Westen erhielten, sagte Galschiøt.

Skulptur ist in Zusammenarbeit mit Amnesty International entstanden

Die Skulptur werde drei Monate lang vor Schloss Christiansborg stehen, damit China sie auch wirklich bemerke. In dem Schloss befindet sich neben dem dänischen Parlament unter anderem auch der Dienstsitz von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Bei der Skulptur handelt es sich um eine Variante der „Säule der Schande“ von Galschiøt, die seit 1997 zu Ehren der Opfer des Tian’anmen-Massakers von 1989 in Hongkong steht. Weitere Varianten gibt es in Mexiko und Brasilien. Mit den Werken will Galschiøt auf grobe Verstöße gegen die Menschlichkeit aufmerksam machen. Die Version vor dem dänischen Parlament ist in Zusammenarbeit mit Amnesty International, der Partei Die Alternative sowie weiteren politischen Parteien entstanden.

RND/dpa