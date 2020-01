Das Klimathema dominierte Davos: Die besten Bilder und Zitate

Das 50. Weltwirtschaftsforum in Davos geht an diesem Freitag zu Ende. Es wurde ein Gipfel, der ganz im Zeichen der Klimadebatte stand. Im Mittelpunkt waren dabei vor allem Klimaaktivistin Greta Thunberg und US-Präsident Donald Trump, aber auch einer, den wohl die wenigsten auf dem Schirm hatten.

Berlin/Davos. Der Klimawandel bestimmt spätestens seit Fridays for Future immer wieder die Schlagzeilen. Und so dominierte das Thema auch das diesjährige Weltwirtschaftsforum in Davos, das an diesem Freitag zu Ende geht.

Wie schon beim UN-Klimagipfel in New York im vergangenen September waren die Protagonisten vor allem US-Präsident Donald Trump und Klimaaktivistin Greta Thunberg. Während der eine Aufsehen erregte, indem er den Klimawandel gänzlich ignorierte und stattdessen ein Loblied auf sich und die USA sang, hielt die andere mit dramatischen Worten dagegen.

Einer aber machte eher überraschend von sich reden. Grünen-Chef Robert Habeck war nach Trumps Rede derart sauer, dass er sie nach Strich und Faden zerpflückte. Fassungslos zeigte er sich danach im Interview mit einer ZDF-Reporterin. „Das war die schlechteste Rede, die ich in meinem Leben gehört habe.“

Ignoranz sei gar kein Ausdruck mehr, sagte er mit Blick auf Trumps Ausklammern des Klimathemas. Und so habe sich der US-Präsident nicht nur nicht als Alliierter, sondern als Gegner entpuppt.

RND/cz

1