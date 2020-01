Gesichtserkennung: Seehofers Rückzieher ist richtig

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte die automatisierte Gesichtserkennung an zahlreichen Bahnhöfen und Flughäfen einführen. Jetzt nahm er von dem Vorhaben Abstand. Es war unvermeidlich, dass Seehofer die Notbremse zog, findet Markus Decker.

Es kommt nicht so häufig vor, dass Horst Seehofer die Reißleine zieht. Bei der geplanten Einführung der automatisierten Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen hat es der Bundesinnenminister getan. Richtig so.

Seehofers Rückzug ist sachlich richtig. Die automatisierte Gesichtserkennung ist anders als die bloße Videoüberwachung gefährlich. Sie erlaubt es, Bilder von Millionen Bundesbürgern zu speichern und daraus Dateien und Bewegungsprofile zu generieren. Auch besteht die Möglichkeit der Verknüpfung mit anderen Daten.

Die Gesichtserkennung ist tendenziell totalitär. Es wundert nicht, dass gerade China so große Freude daran hat. Und sie stellt die Vorratsdatenspeicherung locker in den Schatten.

Präzedenzfall Vorratsdatenspeicherung

Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja „nur“ darum, dass Telekom, O2 oder andere Anbieter Metadaten – wer mit wem wann und wie lange kommuniziert – eine Zeit lang speichern, damit Ermittler im Falle eines schweren Verbrechens darauf zugreifen können.

Bei der automatisierten Gesichtserkennung sammelt der Staat selbst die Daten und nutzt sie im Zweifel für alles Mögliche. Wenn aber schon die Vorratsdatenspeicherung beim Bundesverfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof auf Widerstand stieß, dann dürfte dies für die automatisierte Gesichtserkennung erst recht gelten.

Seehofers Rückzug ist auch strategisch geboten. Der Chef der Innenministerkonferenz hat Skepsis signalisiert. Der Bundesdatenschutzbeauftragte sieht keine grundgesetzkonforme Lösung. Die Nachricht, dass das Unternehmen Clearview Milliarden Bilder gesammelt hat und angeblich 600 Behörden bereits damit arbeiten, dürfte Bürger mobilisieren.

Vor dem Innenminister türmten sich zahlreiche Hürden auf – politische, gesellschaftliche, rechtliche. Ihm blieb gar nichts anderes übrig, als jetzt schon beizudrehen.

Von Markus Decker/RND