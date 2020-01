Indymedia-Demo: Sachsens Innenminister verurteilt Gewalt

Bei der Demonstration gegen das Verbot der Plattform “Linksunten.Indymedia” kam es am Samstag in Leipzig zu Ausschreitungen. Journalisten und Polizisten wurden angegriffen, 13 Beamte trugen Verletzungen davon. Sachsens Innenminister will nicht hinnehmen, “dass Leipzig das Ziel gewalttätiger Linksextremisten aus ganz Deutschland wird“.

Leipzig. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die Gewalt bei der Indymedia-Demonstration in Leipzig scharf verurteilt. Wer Journalisten und Polizisten angreift, greife die Meinungsfreiheit und die friedliche Gemeinschaft an, erklärte der Minister auf Twitter.

Die Demonstration gegen das Verbot der Plattform „Linksunten.Indymedia“ hatte am Samstagabend zunächst friedlich begonnen, doch dann flogen Steine auf Polizisten. 13 Beamte wurden laut Polizei leicht verletzt. Mehrere Journalisten berichteten zudem über Drohungen von Demoteilnehmern und von einer feindseligen Stimmung.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot betont deeskalierend im Einsatz. „Wir werden nicht hinnehmen, dass Leipzig das Ziel gewalttätiger Linksextremisten aus ganz Deutschland wird“, erklärte Wöller.

Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird an diesem Mittwoch (29. Januar) über Klagen gegen das Verbot der Plattform „Linksunten.Indymedia“ verhandelt. Das Bundesinnenministerium hatte 2017 ein Vereinsverbot erlassen, unter anderem weil auf dem Portal Gewaltaufrufe publiziert worden seien.

RND/dpa