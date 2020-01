Libyen-Waffenembargo gebrochen: Kein Grund aufzugeben

Vor wenigen Tagen bekannten sich die Teilnehmer der Berliner Libyen-Konferenz zum UN-Waffenembargo. Dennoch schmuggeln sie weiterhin Waffen ins Land. Ist die diplomatische Großoffensive Berlins zur Beilegung des Libyen-Konflikts bereits gescheitert? Nein, kommentiert Marina Kormbaki.

Berlin. Das Bekenntnis zum Einfuhrverbot von Kriegsgerät war ein wichtiges Ergebnis der Berliner Libyen-Konferenz vor einer Woche. Wenige Tage später steht fest: Das bereits 2011 verhängte UN-Waffenembargo wird auch jetzt nicht befolgt. Die im libyschen Bürgerkrieg mitmischenden Regionalmächte schleusen weiter munter Waffen und Kämpfer ins Land. Das Wort, das die mächtigen Herrscher Kanzlerin Angela Merkel gaben, ist nicht allzu viel wert. Dennoch wäre es falsch, die diplomatische Großoffensive Berlins zur Beilegung des Libyen-Konflikts schon jetzt für gescheitert zu erklären.

Der Libyen-Gipfel markierte nicht das Ende, sondern den Anfang komplizierter Verhandlungen mit den Kriegsparteien in Libyen und ihren Helfern in Ankara, Moskau, Kairo, Abu Dhabi, Riad. Sie alle versuchen, mit Geländegewinnen auf libyschem Boden ihre Ausgangsposition in den Verhandlungen zu verbessern. Es geht um Einnahmen aus Ölquellen, um geostrategische Präsenz am Mittelmeer sowie auf dem afrikanischen Kontinent, und es geht um Macht.

Europa muss Druck machen

Will Europa dem eskalierenden Machtspiel nicht bloß mahnend zuschauen, muss es den Druck auf Russland, die Türkei und involvierte arabische Staaten erhöhen. Es könnte seinen diplomatischen Anstrengungen mit der Androhung von Sanktionen Nachdruck verleihen. Schließlich ist Russland, aber auch die Türkei wirtschaftlich auf die Zusammenarbeit mit der EU angewiesen. Eine EU-Militärmission hingegen käme jetzt zur Unzeit: Ausländische Soldaten sind unerwünscht im Land. Ihre Stationierung im Mittelmeer würde überdies wenig gegen Waffenschmuggel ausrichten: Die Ware kommt via Flugzeug nach Libyen.

Die brüchige Waffenruhe und das verletzte Waffenembargo in Libyen sind kein Grund, aufzugeben. Im Gegenteil: Je heftiger die Gewalt ist, desto dringlicher ist die Notwendigkeit, zu vermitteln.

Von Marina Kormbaki/RND