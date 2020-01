Gegen das Grundrauschen des Hasses

In einer bewegenden Feier haben Überlebende und Staatsgäste der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren gedacht. Die Konsequenz aus dem Erinnern muss sein, dem zunehmenden Antisemitismus entschiedener entgegenzutreten.

Hannover. Die Reden sind gehalten. Es waren große dabei, wie jene von Frank-Walter Steinmeier, der in der vergangenen Woche in Yad Vashem vor den „bösen Geistern in neuem Gewand“ warnte. Oder die der Überlebenden am Montag in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Berührende, bewegende Momente. Die Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz sind vorüber. Und jetzt beginnt wieder die eigentliche Arbeit.

Sich in Gedenktagsreden auf ein „Das darf nie wieder passieren“ zu einigen, ist vergleichsweise einfach. Doch die Schoah hatte eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte handelte von Ausgrenzung, Rassismus, dem Hass auf Minderheiten. Und da wird es nun leider auch heute wieder aktuell.

Hassposts füllen das Netz

Wie ernst wir den Kampf gegen Antisemitismus meinen, beweist sich nicht am 27. Januar, sondern an den 365 Tagen, die dann folgen – und da bleibt für die deutsche Politik und uns alle eine Menge zu tun. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr war ein ins Terroristische gesteigerter Extrempunkt des Judenhasses. Doch darunter gibt es eine Art antisemitisches Grundrauschen, das allmählich für viele Jüdinnen und Juden hierzulande wieder zum Alltag gehört. Sie werden, in steigender Zahl, auf offener Straße beschimpft oder gar angegriffen. „Du Jude“ gilt nicht wenigen Jugendlichen als gängiges Schimpfwort. Hassmails und -posts füllen das Netz und die Posteingänge jüdischer Gemeinden. Es gibt, als Konsequenz, Jüdinnen und Juden, die ihre Gemeinden darum bitten, keine Post mehr mit offiziellem Absender zu bekommen – aus Angst, Briefträger und Nachbarn könnten von ihrem Jüdischsein erfahren. Auch das ist jüdisches Leben in Deutschland 2020.

„Für Schüler sollte der Besuch einer Gedenkstätte obligatorisch sein“

Was ist zu tun? Übergriffe sind ein Fall für die Polizei, die solche Fälle so ernst nehmen möge wie nur irgend möglich. Beschimpfungen und Ausgrenzung in dem Moment zu ächten, wo wir sie hören, ist ein Fall für uns alle. Und den Holocaust künftigen Generationen näherzubringen, die darüber immer weniger Wissen mitbringen, ist eine gewaltige Aufgabe für die Schulen – bei der auch obligatorische Gedenkstättenbesuche für jeden Schüler sinnvoll und angemessen wären.

Ja, dann würde es noch mehr Selfies vor Gaskammern geben. Das wäre der Kollateralschaden. Aber wer in Auschwitz die Schuhe der ermordeten Kinder gesehen hat, die Haare der Häftlinge, der vergasten Männer und Frauen, und wer nicht gänzlich tumben Sinnes ist, der sieht die Welt danach mit anderen Augen. Und der schaut auch anders auf Politiker, die die Nazis und ihre Verbrechen als „Vogelschiss“ bezeichnen. Dass sich jemand, der so etwas sagt, für den politischen Diskurs in Deutschland endgültig disqualifiziert hat: Auch das ist eine Konsequenz, wenn man das Gedenken an die Opfer des Holocausts ernst nimmt.

Von Thorsten Fuchs/RND