Britische Flagge eingeholt – EU-Vertretung wird zur Botschaft

Großbritannien hat die Europäische Union nach 47 Jahren verlassen. In der Nacht zum 1. Februar war es offiziell so weit. Aufgrund des Brexits entfernten EU-Institutionen die britische Flagge.

Brüssel. Wegen des Brexits haben die EU-Institutionen britische Flaggen entfernt. Im großen Ratsgebäude in Brüssel holten zwei Mitarbeiter den Union Jack kurz vor dem britischen EU-Austritt in der Nacht zum Samstag ohne großes Zeremoniell aus der Reihe der Fahnen der bisher 28 EU-Länder und trugen sie davon, wie offizielle Bilder zeigten. An der britischen Vertretung bei der EU – seit dem Austritt Großbritanniens nun offiziell Botschaft eines Drittstaats – wehte schon am Freitagnachmittag keine EU-Fahne mehr.

Großbritannien hat die Europäische Union nach 47 Jahren verlassen. Damit wird auch die bisherige EU-Vertretung in London offiziell zur Botschaft. Sie nehme bereits an diesem Samstag in dieser Funktion ihre Arbeit auf, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Der neue Botschafter João Vale de Almeida werde sich unermüdlich für eine reibungslose Zusammenarbeit mit Großbritannien einsetzen, versicherte Borrell. Die Botschaft werde auch eine große Rolle bei der Umsetzung des mit Großbritannien geschlossenen Austrittsabkommens spielen. Der Vertrag ist seit 1. Februar in Kraft.

RND/dpa