Terrorverdacht: Polizei erschießt mit Messer bewaffneten Mann in London

Er hatte ersten Polizeiangaben zufolge zuvor mehrere Menschen mit dem Messer verletzt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus.

London. In London hat ein Mann nach Angaben der Polizei mehrere Menschen niedergestochen. Er wurde von der Polizei erschossen. Die Londoner Polizei twitterte: „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass einige Menschen erstochen wurden. Die Umstände werden untersucht.“ Zudem werde aktuell von einem Terrorhintergrund ausgegangen.

Bilder vom Tatort in sozialen Medien zeigten Fahrzeuge der Polizei und der Ambulanz. Hubschrauber kreisten über dem Tatort. Scotland Yard rief dazu auf, das Gebiet zu meiden. Auf Videos war zu sehen, wie Polizisten mit Waffe im Anschlag einen am Boden liegenden Mann umstellt hatten. Der Körper wirkte leblos. Die Polizei geht von einem Terrorhintergrund aus. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag im Süden der britischen Hauptstadt.

Mehrere Terrorattacken im vergangenen Jahr

RND/dpa/ka