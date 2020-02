Coronavirus: Gesundheitsminister Spahn spricht von einer „dynamischen Lage“

Nachdem sich zwei der aus China zurückgekehrten Passagiere sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, äußerte sich Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag zu den Vorfällen. Er meint, die zentrale Unterbringung der Rückkehrer sei richtig gewesen. Dennoch sei die Lage dynamisch.

Berlin. Die beiden mit einem Bundeswehrflugzeug aus China zurückgekehrten Passagiere, die mit dem Coronavirus infiziert sind, waren nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn bei der Ankunft in Deutschland symptomfrei. „Sowohl beim Abflug in China als auch bei der Ankunft in Frankfurt waren diese beiden Patienten symptomfrei“, betonte der CDU-Politiker am Sonntag in Berlin. Es gehe ihnen zur Stunde gut, sie würden in der Uniklinik in Frankfurt untersucht. Das zeige auch, dass es richtig gewesen sei, dass man sich für eine zentrale Unterbringung der Rückkehrer entschieden habe.

Coronavirus in Deutschland: Inkubationszeit der Rückkehrer wird abgewartet

Spahn sagte, sollte sich in der Inkubationszeit von 14 Tagen herausstellen, dass sich weitere Rückkehrer infiziert hätten, würden diese auch sofort in eine Klinik gebracht. Grundsätzlich handele es sich weiterhin um eine dynamische Lage. „Wir kennen den Virus noch nicht abschließend. Wir haben noch keine Therapien, schon gar keine Impfungen. Die Lage ist auch noch nicht im Griff in China, offensichtlich, und damit insgesamt nicht.“

Wegen der neuen Lungenkrankheit hatte die Bundeswehr Deutsche und ihre Angehörigen aus der stark vom Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan in China zurückgeholt. Der Flieger mit mehr als 120 Passagieren war am Samstagnachmittag am Frankfurter Flughafen gelandet.

RND/dpa