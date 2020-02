Oh, wer ist denn das? Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, hält während einer Diskussionsveranstaltung zur Hightech-Agenda Bayern, an der Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft teilnehmen, eine kleine 3D-Figur von sich in den Händen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Söder und Mini-Söder: Ein Bayern-Bond aus dem 3D-Drucker CSU-Chef Markus Söder stattete dem “Hightech-Summit” in München am Montag einen Besuch ab. Dabei sprach er über die Gefahr eines Kalten Kriegs in Forschung und Technik. Als Hingucker entpuppte sich jedoch ein Söder-Replikat. München. Es geht nichts über gute Bilder. Das weiß fast niemand besser als Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU). So bekommt dann selbst der Besuch des „Higthtech-Summit“ in München eine persönliche Note. Söder hatte in einer Rede vor einer neuen Form des Kalten Kriegs im globalen Wettstreit um Forschung und Wissenschaft gewarnt. „Es gibt einen Wettbewerb nicht wie früher ums Wettrüsten oder einen Wettbewerb um niedrigere und schlechtere Arbeitsbedingungen, wie es mal eine Zeit lang war, sondern einen Wettbewerb um Technologie und Forschung, und ich befürchte auch um technologische Dominanz“, sagte er. Wer sich anschaue, wie sich etwa zwischen den USA und China die Forschung in der Welt bipolar entwickle, stelle fest, dass daraus nicht mehr Freiheit, sondern möglicherweise sogar ein kleiner kalter technischer Krieg entstehe. Als Beispiel nannte er den Umgang mit Kommunikationstechnologien. Söder und sein 3D-Miniatur-Nachdruck Vielleicht outete sich der CSU-Chef aus diesem Grund als Fan einer ganz bestimmten Technologie: dem 3D-Druck. Söder posierte sichtlich zufrieden mit einer Mini-Version seiner selbst – mit einem Hauch von James Bond – und sorgte so für den Hingucker der Veranstaltung. Motto: „Meine Name ist Söder. Markus Söder.“ RND/dpa/fh