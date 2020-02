Live-Blog: So verläuft die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

Bodo Ramelow will weiterregieren als Ministerpräsident von Thüringen – und zwar mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung. Heute stellt er sich zur Wiederwahl. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Opposition dabei verhält. Die aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.

Berlin/Erfurt. Rund drei Monate nach der Wahl in Thüringen wählt der Landtag am Mittwoch in Erfurt einen neuen Ministerpräsidenten. Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) stellt sich zur Wiederwahl, obwohl sein angepeiltes Bündnis aus Linken, SPD und Grünen mit zusammen 42 Sitzen keine Mehrheit im Parlament hat.

Die AfD stellt ihm einen Kandidaten entgegen: Der ehrenamtliche Bürgermeister des 350-Einwohner-Ortes Sundhausen, Christoph Kindervater (parteilos), soll gegen Ramelow antreten. Die AfD hat 22 Sitze im Parlament.

Lesen Sie den Ticker hier.

Von Markus Decker, Dana Schülbe/RND