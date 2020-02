Das war der Tag in Erfurt: Am Ende jubelten Demonstranten

Den ganzen Vormittag über baute sich in Thüringens Landeshauptstadt Spannung auf. Es gab Proteste und Parolen. Die Spannung löste sich erst, als Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) seinen Rückzug bekannt gab.

Erfurt. Vor der Thüringer Staatskanzlei hatte sich den ganzen Vormittag eine Spannung aufgebaut – ausgehend von der Nachricht, dass der FDP-Vorsitzende Christian Lindner kommen und mit seinem Parteifreund, Ministerpräsident Thomas Kemmerich, reden werde.

Zwar blieb lange unklar, ob er direkt in die Regierungszentrale eilen würde oder womöglich schon drin sei. Gleichwohl sammelten sich ab zehn Uhr vor der Tür immer mehr Menschen.

Auf dem grünen Rasen vor der Staatskanzlei bildete sich ein kleines Protestcamp. Auf einem Plakat stand: „Hass ist keine Meinung.“ Das war natürlich auf die AfD gemünzt.

An der Mauer des Gebäudes hatte irgendjemand Blumen niedergelegt und ein Foto des bisherigen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) daneben gestellt. Auf dem dazu gehörigen Schild stand: „Still my MP.“ Also: „Immer noch mein Ministerpräsident.“

Ein älterer Herr lief vorüber. Er flüsterte nur zwei Worte: „Alles Halunken.“ Um 12 Uhr wurde aus der kleinen Menschentraube eine große. Eine Demo, unter anderem unter Beteiligungen der „Omas gegen Rechts“, an deren Ziel kein Zweifel bestand: Kemmerichs Rücktritt.

Längeres Hickhack

Über den Zeitpunkt der Statements herrschte lange Zeit Ungewissheit. Zunächst hieß es, Lindner werde um 13.45 Uhr in einem nahe gelegenen Hotel auftreten – und um 14 Uhr Kemmerich in der Staatskanzlei.

Als sich die Journalisten in dem Hotel versammelt hatten und ein Mitarbeiter darum bat, dessen Namen nicht zu nennen, dann plötzlich: Kommando zurück! Lindner werde hier jetzt nicht sprechen, sondern stattdessen bloß Kemmerich – drüben in der Staatskanzlei.

Um 14. 13 Uhr war es dann soweit. Kemmerich schritt aus dem ersten Stock seines erst am Vorabend bezogenen Büros ins Erdgeschoss, wo drei Rednerpulte aufgestellt waren. Der Liberale sagte, sein Rücktritt sei „unumgänglich“. Dadurch wolle er den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen.

Der AfD selbst warf er vor, sie habe „mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen“ – dem Trick nämlich, ihn zu wählen. Auf die Frage, ob er einen Fehler gemacht habe, sagte Kemmerich lediglich ein Wort: „Nein.“ Die Frage nannte er inszeniert.

Jubel der Demonstranten

Er will nun zunächst den Landtag um Auflösung bitten. Stimmt dieser nicht mit ausreichender Mehrheit dafür, wird der Ministerpräsident die Vertrauensfrage stellen. Bis es zu Neuwahlen komme, würden maximal 100 Tage vergehen, verlautet in Erfurt. Bis dahin bleibt Kemmerich geschäftsführend im Amt. Ob er bei Neuwahlen als Spitzenkandidat antritt, ließ der Unternehmer offen.

Die Pressekonferenz, bei der der Kurzzeit-Regierungschef nur wenige Fragen zuließ, war nach etwa fünf Minuten beendet. An ihrem Ende hörte man den Jubel der Demonstranten auf der Straße.

Von Markus Decker/RND