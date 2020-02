Trump-Mitarbeiter zahlen hohe Preise in seinen eigenen Hotels

Donald Trump steht für die häufige Nutzung seiner privaten Ressorts ohnehin in der Kritik. Der “Washington Post” sollen nun Beweise vorliegen, dass sich seine Ausflüge auch finanziell für ihn lohnen. Der US-Präsident verdient an Übernachtungen seiner Personenschützer offenbar bares Geld verdienen.

Washington. Mitarbeiter von Donald Trump müssen teilweise horrend hohe Summen bezahlen, wenn sie den US-Präsidenten zu einem seiner Luxusanwesen begleiten, berichtet die „Washington Post“. Dabei beruft sich die US-Zeitung auf Unterlagen der Bundesstaaten und Personen, die entsprechende Rechnungen einsehen konnten. Die Kosten der Übernachtungen der Agenten des Secret Service hätten laut der Recherche bis zu 650 Dollar pro Nacht ausgemacht – was wiederum auf den amerikanischen Steuerzahler abgewälzt worden sei.

In Trumps Golfclub in Bedminster seien dem Mitarbeiterstab des Präsidenten zudem 17.000 US-Dollar für die Benutzung einer Unterkunft in Rechnung gestellt worden. Die Unterbringung sei für einen ganzen Monat gemietet worden, obwohl Trump sich nicht ständig auf dem Anwesen aufgehalten habe, schreibt die Zeitung.

Die aufgetauchten Dokumente würden erstmals dokumentieren, dass Trump eine „beispiellose – und weitgehend verborgene – Geschäftsbeziehung mit seiner eigenen Regierung unterhalte“. Insgesamt liegen der „Post“ Rechnungen im Wert von mehr als 470.000 US-Dollar vor. Ausgestellt wurden sie zwischen Januar 2017 und April 2018. Der tatsächliche Betrag dürfte laut der Zeitung jedoch weit höher ausfallen, da man nur einen Teil habe einsehen können.

Trumps Sohn Eric, Vizepräsident der Trump Organization, bestritt in einem Interview mit „Yahoo finance“ im Oktober 2019, dass sein Vater von Übernachtungen des Secret Service in seinen Luxusgütern finanziell profitiere. Im Gegenteil, es würde dem Steuerzahler sogar einiges an Geld ersparen: „Wenn sie in ein beliebiges Hotel gingen, würde das 500 Dollar pro Nacht nehmen, während wir vielleicht 50 nehmen.“

Trump wollte G7-Gipfel in seinem Ressort veranstalten

Die „Washington Post“ errechnete, dass Donald Trump seit seinem Amtsantritt 2016 ein Drittel seiner Zeit in einem seiner Clubs oder Hotels verbrachte. Immer begleitet vom Secret Service – wie jeder andere Präsident auch. Fragen der Zeitung zu den Zahlungen ließ das Weiße Haus bisher unbeantwortet.

Trump steht wegen der häufigen Nutzung seiner privaten Ressorts für Regierungsangelegenheiten immer wieder in der Kritik – vorgeworfen wird ihm, die Grenzen zwischen seinem Amt und Geschäftsinteressen zu verwischen. Zuletzt sorgten vorübergehende Pläne des Präsidenten, den diesjährigen G7-Gipfel in den USA in seinem Club Mar-a-Lago abzuhalten.

Von Alexander Krenn/RND