Österreich bremst: Wien beendet Tempo-140-Test auf Autobahn

Deutschland diskutiert immer wieder darüber, ob es ein generelles Tempolimit auf der Autobahn geben soll. Österreich hatte mit einem Pilotversuch einen anderen Weg eingeschlagen. Doch damit ist es nun vorbei.

Wien. Die neue österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) will das Pilotprojekt „Tempo 140“ auf der österreichischen Autobahn 1 beenden. Sie werde eine Verordnung am Montag erlassen, die zum 1. März wirksam werden soll, sagte Gewessler am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.

Das Pilotprojekt war von der im Mai 2019 zerbrochenen ÖVP-FPÖ-Regierung initiiert worden. Seit dem 1. August 2018 durften Autofahrer auf zwei Abschnitten der A1 in Ober- und Niederösterreich 140 statt den in Österreich üblicherweise erlaubten 130 Stundenkilometern fahren. Bei dem Projekt sollten vor allem die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit sowie die Umweltbelastung beobachtet werden.

