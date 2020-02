Live-Blog zur CDU-Krise: Spahn hat “großen Respekt” vor AKK-Entscheidung

Die Woche beginnt mit einem Beben in der CDU. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigt ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz an. Die Christdemokraten sind im Schockzustand.

Die CDU-Spitze ist von der Entscheidung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer überrascht worden, nicht erneut für den Parteivorsitz anzutreten und auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Das ist die Lage:

Kramp-Karrenbauer will die CDU nach derzeitigem so lange führen, bis ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin gewählt worden ist. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich dafür aus, dass die scheidende CDU-Chefin Ministerin bleibt. AKK-Dauerrivale und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hält sich zurück: „In so einer Situation ist kluges Nachdenken wichtiger, als schnell zu reden.“ Gesundheitsminister Jens Spahn, AKK-Konkurrent um den Partretivorsitz, hat der scheidenden CDU-Chefin Respekt für ihren Rückzug gezollt.

Lesen Sie hier die neuesten Entwicklungen im Live-Blog:

Lesen Sie den Ticker hier.