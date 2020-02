Friedrich Merz will offenbar als CDU-Vorsitzender kandidieren

Er gilt als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Nun scheint sich Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz auch zu diesem Schritt durchgerungen zu haben. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, er wolle sich für den CDU-Vorsitz bewerben.

Berlin. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will sich für den CDU-Vorsitz bewerben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa in Berlin am Mittwoch aus seinem Umfeld. Merz sei entschlossen, zu kandidieren, wisse die Parteibasis hinter sich und fühle sich durch aktuelle Umfragen ermutigt, hieß es.

Spekulationen darüber, er sei bereit, unter einem möglichen Parteivorsitzenden Armin Laschet Wirtschaftsminister zu werden, seien ein theoretisches Szenario, hieß es aus dem Umfeld des 64-Jährigen weiter. Mögliche Posten könnten derzeit noch nicht verteilt werden. Zugleich wurde im Umfeld von Merz betont, er sei offen für eine Mitgliederbefragung, aber nicht für einen bindenden Mitgliederentscheid.

Merz war Annegret Kramp-Karrenbauer im Rennen um den CDU-Vorsitz nur knapp unterlegen. Als die CDU-Chefin nun bekannt gab, sich vom Parteivorsitz zurückziehen zu wollen und auch nicht für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen, war der Name Merz einer, der als potenzieller Nachfolger genannt wurde.

Neben Merz sind auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Gespräch. Auch CSU-Chef Markus Söder wird genannt. Er hatte aber immer wieder betont, in Bayern bleiben zu wollen.

