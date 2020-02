Söder für Klärung der K-Frage Ende des Jahres oder Anfang 2021

Nach der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer diskutiert die CDU über ihre Nachfolge – und die Union über einen möglichen Kanzlerkandidaten. CSU-Chef Markus Söder plädiert dafür, letzteren erst Ende des Jahres oder Anfang 2021 zu küren. Außerdem spricht er sich für eine zeitnahe gemeinsame Präsidiumssitzung der Unionsparteien aus.

München. CSU-Chef Markus Söder plädiert dafür, den gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU erst Ende dieses Jahres oder sogar erst Anfang 2021 zu küren. Es spreche vieles dafür, die Klärung des CDU-Parteivorsitzes nicht endlos hinauszuschieben, „aber das entscheidet die CDU“, sagte Söder am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München und betonte: „Für uns ist aber klar, dass die Kanzlerkandidatur eigentlich erst Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres einen Sinn macht.“

Söder bekräftigte: “Wir mischen uns nicht ein natürlich, wer Parteivorsitzender der CDU wird. Das ist Sache der CDU. Aber für uns ist Folgendes klar: Der Kanzlerkandidat, der kann nur gemeinsam bestimmt werden. Vorfestlegungen, dass mit dem Parteivorsitz automatisch eine Kanzlerkandidatur verbunden sei, das geht natürlich nicht.” Das seien “zwei Dinge, die zu trennen sind”. “Wir glauben auch, dass es klug ist, die Zeitachsen zu trennen”, betonte er.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vor einer Woche auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet und erklärt, Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssten aus ihrer Sicht am Ende wieder in einer Hand liegen. Sie werde deshalb nur noch so lange CDU-Vorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen sei, und das Parteiamt dann „in die entsprechenden Hände abgeben“.

Söder für gemeinsame Präsidiumssitzung von CDU und CSU

Nach der Rückzugsankündigung hält Söder zeitnah eine gemeinsame Präsidiumssitzung der Unionsparteien für wichtig. „Das wäre ein Angebot, um einfach mal die strategischen Erwägungen zu besprechen. Denn wir müssen jenseits der Personalfrage dringend darüber reden, wie die Strategiefragen zu diskutieren sind“, sagte Söder.

CDU und CSU müssten sich überlegen, wo sie bei künftigen Wahlen Mehrheiten gewinnen können und wie die Programme der Zukunft aussehen sollten. In dem Kontext gehe es auch darum zu sehen, mit welchen Partnern künftig eine Zusammenarbeit möglich wäre und „mit wem es auf keinen Fall gehen darf“, sagte Söder.

„Ich glaube, dass die Abgrenzung zur AfD schon eine existenzielle Frage ist. Und da darf es auch kein Wackeln, kein Zaudern und kein Zögern und auch keine Unklarheiten geben, sondern ganz klare Linie. Davon hängt die bürgerliche Identität von CDU CSU ab.“

RND/dpa