Livestream: Das sagt Röttgen zu seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz

Norbert Röttgen will es wissen: Der CDU-Politiker bewirbt sich um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Das bestätigte sein Büro am Morgen. Er selbst wird sich um 11 Uhr in der Bundespressekonferenz dazu äußern. Hier sehen Sie den Livestream dazu.

Berlin. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, bewirbt sich um den CDU-Vorsitz. Das bestätigte sein Büro am Dienstagmorgen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Damit ist Röttgen der erste Kandidat, der sich öffentlich aus der Deckung wagt.

Röttgen wird sich um 11 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin zu seiner Kandidatur äußern.

Hier können Sie die PK im Livestream verfolgen:

RND/das