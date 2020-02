Friedrich Merz bei AKK: “Es war ein sehr gutes Gespräch”

Offiziell hat er seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz noch nicht angekündigt, aber aus dem engen Umfeld von Friedrich Merz heißt es, er habe sich dazu entschlossen. Nun kam er zu einem Gespräch mit Parteichefin Kramp-Karrenbauer zusammen – mehr als eine Stunde dauerte das Gespräch.

Berlin. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich positiv über seine Unterredung mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über die anstehenden Personalentscheidungen zu Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur geäußert. “Es war ein sehr gutes Gespräch”, teilte Merz am Dienstag im Anschluss an das Treffen in der CDU-Zentrale in Berlin mit.

Sein Sprecher betonte, Merz stimme sich nun weiter mit allen Beteiligten ab und werde sich zu gegebener Zeit äußern. Über Inhalte des Gesprächs zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz war zwischen beiden Vertraulichkeit vereinbart worden.

Die CDU-Vorsitzende hatte mehr als eine Stunde mit Merz über die anstehenden Entscheidungen gesprochen. Merz verließ am Dienstag gegen 13.30 Uhr die Parteizentrale, das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.

Aus dem Umfeld von Merz hatte es vergangene Woche geheißen, Merz sei zu einer Kandidatur für den Parteivorsitz entschlossen.

Am Vormittag hatte der CDU-Außenpolitiker und Ex-Bundesumweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur als CDU-Vorsitzender angekündigt. An diesem Mittwoch wollte Kramp-Karrenbauer mit den beiden weiteren möglichen Interessenten für das Vorsitzendenamt, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn zu getrennten Gesprächen zusammenkommen.

RND/dpa