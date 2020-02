“Ocean Viking” rettet 274 Flüchtlinge im Mittelmeer

Auf dem Mittelmeer spielen sich dieser Tage wieder dramatische Szenen ab. Allein an zwei Tagen rettete die Besatzung der “Ocean Viking” knapp 300 Menschen. Das Schiff wird von zwei Organisationen betrieben.

Frankfurt a.M.. Das Rettungsschiff “Ocean Viking” hat im Mittelmeer innerhalb von zwei Tagen insgesamt 274 Menschen aus Seenot gerettet. An diesem Mittwoch seien 92 Flüchtlinge aus Libyen aus einem Schlauchboot geborgen worden, teilte die französische Hilfsorganisation SOS Méditerranée in Marseille mit, die die “Ocean Viking” gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen betreibt.

Die Geretteten, darunter mehrere Frauen und Kinder, seien sehr geschwächt gewesen, berichtete die Hilfsorganisation. Demnach fanden die Retter sie orientierungslos in der Nähe der Ölplattform Sabratha.

“Ocean Viking”: 184 Gerettete an einem Tag

Das Rettungsschiff “Ocean Viking” hatte am Dienstagmorgen 84 Flüchtlinge an Bord genommen. Sie seien aus einem “gefährlich überfüllten Holzboot” 71 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt gerettet worden, teilte die Organisation “Ärzte ohne Grenzen”, die das Schiff gemeinsam mit der Hilfsorganisation SOS Méditerranée betreibt, auf Twitter mit. Am Dienstagabend rettete die Besatzung weitere 98 Menschen.

Das Wetter sei glücklicherweise ruhig gewesen. Keiner der Menschen an Bord habe eine Rettungsweste getragen, hieß es. Seitdem die EU im Rahmen der Mission „Sophia“ gegen Schleuserkriminalität keine Marineschiffe mehr vor Libyen kreuzen lässt, nehmen in der Rettungszone vor dem nordafrikanischen Land vor allem Schiffe privater Hilfsorganisationen in Seenot geratene Flüchtlinge auf.

pach/epd/RND