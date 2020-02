Liveblog: Tobias R. tötet zehn Menschen – Ermittlungen wegen Terrorverdachts

Nach der schrecklichen Bluttat mit elf Toten in Hanau ermittelt die Generalbundesanwaltschaft wegen Terrorverdachts. Der Generalbundesanwalt geht von einem „fremdenfeindlichen Motiv“ aus. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Hanau. Eine schwere Gewalttat erschüttert Hanau: Insgesamt gibt es elf Tote, weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter endet erst nach Stunden: Die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen Tobias R. wurde in seiner Wohnung in Hanau gefunden, dort fanden Spezialkräfte noch eine weitere tote Person, offenbar seine Mutter. In der Nacht übernahm der Generalbundesanwalt die Ermittlungen, es wird wegen Terrorverdachts ermittelt. Der Generalbundesanwalt geht von einem „fremdenfeindlichen Motiv“ aus.

Das Wichtigste in Kürze:

Bei mehreren Gewalttaten im hessischen Hanau tötet der mutmaßliche Täter Tobias R. zehn Menschen. Auch R., ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau, ist tot. Die Generalbundesanwaltschaft hat laut dem hessischen Innenminister Peter Beuth wegen Terrorverdachts. Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben, sagte Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurde ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Beides werde nun ausgewertet. Bereits kurz vor der Tat hat der Mann ein Video bei Youtube veröffentlicht mit einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“. Hinweise auf eine bevorstehende Gewalttat gibt es darin nicht.

Bei den Gewalttaten sind insgesamt elf Menschen getötet worden, darunter der mutmaßliche Täter. Stunden nach dem Verbrechen an zwei unterschiedlichen Tatorten mit neun Toten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau – dort fanden Spezialkräfte noch eine weitere tote Person. Insgesamt kamen damit elf Menschen am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag ums Leben.

RND/dpa