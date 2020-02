Livestream: Minister Seehofer und Lambrecht zu den Folgen von Hanau

Das Verbrechen von Hanau mit insgesamt elf Toten wird Folgen für die Politik und die Ermittlungsbehörden haben. Über erste Konsequenzen reden Freitag in einer Pressekonferenz Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Die Fragen der Journalisten und die Antworten der Politiker können Sie hier ab 10.30 Uhr im Livestream verfolgen.

Berlin. Die Sicherheits- und Justizbehörden stehen nach dem Massaker von Hanau vor der Aufgabe, die Bluttat des 43-jährigen Tobias R. restlos aufzuklären.

Die Politik muss darüber debattieren, in welchem gesellschaftlichen Klima diese Tat möglich geworden ist – und wie sich so etwas in Zukunft verhindern lässt.

Bundesinnenmister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizminister Christine Lambrecht (SPD) sowie Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) und Peter Frank, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, stellen sich den Fragen der Journalisten in der Bundespressekonferenz.

Sehen Sie hier ab 10.30 Uhr den Livestream