Parteien einig: Neuwahlen in Thüringen im April 2021

Durchbruch in Thüringen: Linke, SPD, Grüne und CDU haben sich geeinigt. Eine Übergangsregierung soll von Bodo Ramelow angeführt werden. Am 25. April soll es in Thüringen dann zu Neuwahlen kommen – das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor.

Linke, SPD, Grüne und CDU haben ihre Gespräche über einen Ausweg aus der Regierungskrise beendet. Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass eine Einigung erzielt wurde. Das berichtet unter anderen der “MDR”. Im April nächsten Jahres soll es zu Neuwahlen kommen. Die Parteien reagieren damit auf die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Parlament.

Auch sei verabredet, dass einige Abgeordnete der CDU-Fraktion im Landtag eine Wahl Bodo Ramelows zum Ministerpräsidenten unterstützen sollen. Bis zur Neuwahl soll er eine Minderheitsregierung anführen, die von der CDU toleriert wird.

