Erfurter Republik: Thüringens Chaos greift auf Berlin über

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagt zur jüngsten Einigung von Erfurt Nein. So fachen sich die Krisen der Landes- und der Bundes-CDU gegenseitig an. Die Demokratie kommt damit weiter ins Rutschen, fürchtet Markus Decker.

Am Freitagabend schien es so, als könnten Thüringen und damit die ganze Republik durchatmen. Bekanntlich hatten sich Linke, Sozialdemokraten und Grüne mit der CDU darauf verständigt, wie es im Freistaat weiter gehen soll. Einen Tag später allerdings grätschen CDU-Politiker aus Berlin dazwischen, allen voran Generalsekretär Paul Ziemiak und Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Konsequenzen könnten verheerend sein.

Sollte es am 4. März nicht wie geplant zur Wiederwahl Bodo Ramelows (Linke) kommen, droht in Thüringen eine unabsehbare Hängepartie – mit der Folge, dass der abgetauchte FDP-Politiker Thomas Kemmerich als geschäftsführender Ministerpräsident im Amt bliebe. Damit würde die demokratische Substanz des Landes weiter beschädigt. Westdeutsche Christdemokraten aus dem Sauer- und dem Münsterland weiten die alte Parole „Wir in Nordrhein-Westfalen“ jedenfalls gerade als pluralis majestatis auf Thüringen aus – wohl wissend, dass in Ostdeutschland vollkommen andere Verhältnisse herrschen.

Nach AKK-Rückzug: Ziemiak allein zu Haus

Beängstigend ist, dass das Konrad-Adenauer-Haus offenbar nicht nur nicht in der Lage ist, auf die Thüringer Verhältnisse mäßigend einzuwirken, sondern Öl ins Feuer eines Konflikts gießt, der kurz vor der Lösung stand. Dies wiederum geschieht vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Krise der Bundes-CDU, die nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer faktisch führungslos und in der Ziemiak gewissermaßen allein zu Haus ist.

Thüringen droht dabei zum Feld der Profilierung für Aspiranten auf den Parteivorsitz zu werden. So fachen sich die Krise der Landes- und der Bundes-CDU auf gefährliche Weise gegenseitig an.

Denkbar, dass in Thüringen doch noch alles irgendwie gut wird. Dass in der Bundes-CDU so schnell alles irgendwie gut wird, ist freilich nicht anzunehmen. Mehr und mehr rutscht nach der SPD die zweite große Volkspartei in einen Zustand existenzieller Verunsicherung hinein. Hoffentlich wird man – in Analogie zur untergangenen Weimarer Republik – nicht dereinst rückblickend von einer Erfurter Republik sprechen müssen.

Von Markus Decker/RND