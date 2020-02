EU will Mandat für Verhandlungen mit Briten beschließen

Der Ministerrat der EU will noch an diesem Dienstag beschließen, wie es die Verhandlungen mit Großbritannien nach dem Brexit angehen will. Der Staatenbund werde eine “ehrgeizige, ausgewogene” Partnerschaft anbieten, hieß es vonseiten des kroatischen Ratsvorsitzes. Der Rest entscheidet sich dann am Verhandlungstisch.

Brüssel. Die Europäische Union hat nach Angaben des kroatischen Ratsvorsitzes ein “präzise definiertes” Mandat für die Verhandlungen mit Großbritannien erarbeitet. “Wir bieten eine substanzielle, ehrgeizige, ausgewogene, weit reichende Partnerschaft an”, sagte die kroatische Staatssekretärin Andreja Metelko-Zgombic vor einem Treffen der Europaminister der 27 Mitgliedstaaten.

Der Ministerrat werde dieses Mandat in seiner Sitzung an diesem Dienstag in Brüssel beschließen. Es biete dem EU-Verhandlungsführer Michel Barnier eine gute Grundlage für seine Gespräche mit den Briten, die Ende Januar aus der EU ausgetreten waren. “Es ist dann Sache der Partner, wenn sie um den Verhandlungstisch sitzen, wie weit sie zu gehen bereit sind”, sagte Metelko-Zgombic.

Roth warnt vor Sozial- und Umweltdumping

Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) warnte indes vor einem unfairen Wettbewerb mit Großbritannien. „Es darf zu keinem Sozialdumping kommen, es darf zu keinem Umweltdumping kommen“, sagte Roth vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen, die das Verhandlungsmandat mit den Briten beschließen sollten. Anfang März will die EU auf dieser Basis ihre Verhandlungen mit Großbritannien über das künftige Verhältnis aufnehmen.

„Wir bringen dem Verhandlungsteam ein Höchstmaß an Vertrauen entgegen“, sagte Staatsminister Roth. Für die EU wird der Franzose Michel Barnier die Gespräche mit den Briten führen, die Ende Januar nach 47 Jahren aus der EU ausgetreten waren. Für die EU-Staaten gelte in dieser Phase: „Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen.“ Die Partner in London forderte Roth auf: „Haltet Eure Versprechen aus dem (Austritts-)Protokoll!“

Frankreich dringt auf Einhaltung von EU-Verträgen

Frankreich mahnte die Einhaltung gemeinsam beschlossener Verträge an. „Was wir mit 28 verabschiedet haben, muss von allen eingehalten werden – von der EU und von Westminster“, sagte die französische Staatssekretärin Amélie de Montchalin am Dienstag in Brüssel vor dem EU-Beschluss über ein Mandat für die Verhandlungen mit den Briten.

Auch das Protokoll zum Brexit Ende Januar „muss voll respektiert werden“, verlangte de Montchalin. Die EU-Staaten stünden in ihrem Verhältnis zum Vereinigten Königreich zusammen: „Die Einheit unter uns ist total“, sagte die Französin. Es gehe darum, „die Interessen der Europäer zu schützen“. Es werde Kontrollen zu künftigen Abmachungen geben und Klauseln für Sanktionen, falls die Vereinbarungen nicht eingehalten würden.

RND/dpa